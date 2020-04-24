Я долго думала, с чего начать эту статью. Писать банально и сухо я не умею и не хочу. Да и темы войны и смерти наших городов – довольно небанальны и нетривиальны. Они режут по живому. Хотя по многим вопросам последних дней "помпеи", то есть ОРДЛО (нет, я не имею в виду окончание войны и возврат территорий, я имею в виду их последние дни экономической и социальной полустабильности, в которых они находились эти годы благодаря вливаю денег из бюджета РФ) уже нет эмоций. Просто констатация факта.

И то, что еще вчера болело, сегодня – лишь сухие цифры и факты.

В ОРДЛО оккупанты закрывают шахты

Это потому, что ты, как и немногие проукраинские жители Донбасса, знала, что вот эту всю республикобратию, опочлению и лугандонию ждет крах, еще тогда, 1 марта 2014-го года, когда в городах Луганской и Донецкой области начали проходить многочисленные митинги под триколорами "как в Крыму", "Донбасс-Россия", "Путин введи".

Ты пыталась предупреждать. Ты пыталась пояснять. Апеллировала фактами, историей. Но разве можно переубедить люмпен, нищих духом людей, в голове которых только "забрать-поделить-расстрелять-украсть", этих гомо-советикусных гомункулов, которые так и не эволюционировали в человека.

Ты просто махнула рукой. В 2014-м году, 26 июля ты написала пост, который попросту стал реализовываться, и из букв стал оформляться в осязаемую реальность. Ты рада, что эта реальность далеко от тебя. А еще ты рада своей прозорливости, спасшей тебе жизнь.

Поэтому, чтобы рассказать о дне сегодняшнем ОРДЛО, я вернусь к своему посту от 26 июля 2014-го года и пойду дальше, уверенно ступая на ступени памяти, истории, так как человек – разумен, он всегда учится и делает вывод из своего прошлого, прошлого своей страны и исторических фактов. И если он не совершает ошибок прошлого и старательно работает над их исправлением, его ждет прекрасное будущее. Если он застрял в прошлом, да еще и превозносит его, то… То получается лугандон.

История 1. 26 июля 2014-го, мой пост в ФБуке:

"Когда-то, еще в начале пути становления этой, никому непонятой, внезапно образовавшейся, молодой страны, я прогнозировала, как будет выглядеть Лугандон, эдак лет через 5:

-сначала исчезнет свет, газ, бензин, интернет и еда;

-потом исчезнут люди;

-потом исчезнут дома;

-потом исчезнут животные;

-потом природа возьмет свое и все быстро зарастет деревьями, лианами и кустарником… и в степи, бушующей разнотравьем (ведь никто не косит, не роет копанки, не ездит танками), сидя на кургане, рядом с вытесанной чисто для себя каменной бабой, будет выть, глядя на Луну и вспоминая запах водки и вкус колбасы, заросший и вонючий житель свободной Лугандонии… я ошиблась на 4,5 года".

История 2. В ней так же звучит эта самая цитата, но уже видны очертания дна.

"17 мая 2017-го, в Государственной думе России открылась выставка "Индустриальное наследие Донбасса", где обсуждали создание постиндустриального культурного заповедника на Донбассе. Организаторами мероприятия выступил депутат и певец Иосиф Кобзон и комитет Думы по культуре, сообщает РБК. Организаторы выставки хотят создать на территории Донецкой и Луганской народных республик "постиндустриальный ландшафтно-рекреационный заповедник". "Это приведет к возникновению крупного туристического кластера", — говорится в документе.

По мнению организаторов, музеефикация необходима разрушенным войной шахтам Донбасса, поскольку "нависшая угроза уничтожения объектов индустриального наследия по своим масштабам сравнима с недавними событиями в городе Пальмира (Сирия), где в результате боевых действий варварски уничтожены объекты всемирного культурного наследия". На выставке представлены фотографии индустриального Донбасса с момента его становления (середина XIX века) и до сегодняшнего дня.

"Наряду с историческими фотографиями и архивными документами из коллекций музеев городов и предприятий Донбасса показаны фотографии современных авторов", — говорится в проекте описания выставки. В соцсетях городов оккупированных территорий в комментариях по обсуждению данной темы просто Армагеддон:

— Нас хотят обнести колючей проволокой.

— Это хотела (должна) была сделать Юля, а получается, сделают братья.

— Нормально, это что, нас будут за деньги показывать?

— Дикость какая, мы же гордый, сильный край, дожились, будем заповедником.

Ну, что я хочу сказать по этому поводу. Фильм "Парк Юрского периода" смотрели? Проволока, электричество, бронированные машины, крючья для кормления животных… Что ждет этот разрушенный братьями край? Видимо именно это — заповедник". Я писала об этом.

История 3. Исторические параллели. Я их часто приводила в качестве примера и доказательства донбасянам (имеется в виду пророссийским жителям Донбасса).

"Рассказ очевидца трагедии Дмитрия Калитвинцева: "24 августа 1998 года на площади перед театром был многолюдный праздник. Вечером обещали фейерверк. День был теплый, солнечный. Шахтеры готовились к факельному шествию. Под видом охраны порядка во время массовых гуляний в сквере, где стояли шахтеры, собралось необычно много милиции. Они собирались группами и поодиночке, в формах и спортивных костюмах — хотя что-то неуловимое выдавало в них милиционеров. Шахтеры обошли все дворы вокруг площади, где также оказалось видимо-невидимо милиции (об этом их предупредили местные жители). И, насчитав там до двух тысяч милиционеров и солдат-срочников, сбились со счета. Как всегда у пикета прохаживались высокие милицейские начальники. Заместитель генерала Будникова, А. Никитенко в разговоре сказал шахтерам: "Сегодня вы пожалеете, что пришли сюда от ваших семей". Шахтеры почуяли недоброе.

Это тяжелое предчувствие усилилось, когда около 15:00 в сквере появились омоновцы. В темных пятнистых спецформах, как воронье, они стояли на противоположном конце сквера.

Итак, шахтеры встревожились — но не предполагали, что внешне благопристойная власть пойдет на такое преступление. Пикетчики сооружали чучело "паразита". Вертевшиеся тут же милицейские начальники проявляли почти детский интерес к чучелу: заглядывали, как его начиняли, снимали весь процесс видеокамерами, фотографировались рядом с чучелом "на память". Когда все было готово, подошли с очередной угрозой: потребовали не устраивать шествия.

Около 19:00 — в тот самый момент, когда первые два отряда пикетчиков стали получать керосин для факелов — к штабной группе у чучела подошли милицейские начальники. Они заявили, что в чучеле заложено взрывное устройство. Шахтеры знали, что в чучеле ничего нет, но предложили осмотреть чучело. Пока шли эти переговоры, милицейские колонны отсекли остальные отряды от штаба и от двух первых отрядов — так, что в эпицентре событий осталось не более 20-30 человек.

В этот же момент стоявшие в бронежилетах и касках спецназовцы, надели на себя черные "намордники". Стоявшие спокойно шахтеры, все еще продолжавшие переговоры, вдруг услышали отчетливую команду: "Беркут", пошел! Глубина пять метров!". И "Беркут" ринулся на людей. Раздались крики. Дубинки мелькали в воздухе, молотили по головам, по плечам. Людей сбивали с ног. Все слилось в страшный, много сотенный, мужской крик, в громадную темно-синюю свалку с эпицентром, где над каждым сбитым на асфальт шахтером нависали по 6-7 "беркутовцев".

История 4. Еще одна историческая параллель из списка тех, которые я часто приводила в качестве примера и доказательства донбасянам (имеется в виду пророссийским жителям Донбасса).

"1-3 июня 1962. РСФСР, Новочеркасск. Количество участников — 4000 человек. Причина: недовольство рабочих электровозостроительного завода хрущевскими реформами, повышением цен на продукты питания и снижением рабочих расценок, которое вело к снижению зарплат и усилению эксплуатации. Протестующих рабочих разгоняли с помощью армейских подразделений. Применялось огнестрельное оружие. 23 (26) человека были убиты, 70 (90) ранены. Итог: привлечены к уголовной ответственности 132 (112) человек, 7 расстреляно по приговору суда.

Год 1963. 16-18 июня. Украинская ССР, Кривой Рог. Количество участников — около 600 человек. Причина: конфликт между милицией и местными жителями. Применялось огнестрельное оружие. Было четверо убитых, 15 раненых. Итог: Привлечены к уголовной ответственности 41 человек".

Полный список социальных бунтов в СССР здесь.

Россия умело стирала из памяти гомо-советикуса голодные бунты и заполняла голову симулякрами "колбаса по 2-20", "мороженое", "счастливое советское детство", "все было бесплатно".

На самом деле вся история жизни людей в СССР – это история жизни заключенного в концлагере, это очереди, блат, унижение, борьба за выживание путем поедания (морального или физического) слабейшего.

Выводов из этих историй жители Украины, не только определенной ее Донбасской части. А всей страны, не сделали, возможно, поэтому история возвращает нас туда, на те же грабли, чтобы еще раз пройтись по не выученным урокам 33-го, 37-го, 70-летнего рубежа оккупации советской властью.

Но, если у нас есть и другая, освободительная история, то у Донбасса ее нет. Этот регион "родился" в Украине искусственно в годы масштабной добычи угля и буквально стер агро-гончарный край и его аутентичность.

Донбасс — это аббревиатура от "Донецкий каменноугольный бассейн", всего лишь геологический топоним, не более. У него нет исторических корней, национальной памяти, так как коренные жители Слобожанщины, Луганской и Донецкой областей Украины, были вывезены в СССР в Сибирь, уничтожены Голодомором, а их места занимали выходцы из районов РФСР.

История 5. Я жила в городе Свердловск, Луганской области в 12 км от российской границы и города Гуково РФ. И все годы, моей сознательной жизни я помню, что из РФСР к нам ехали за продуктами, а мы к ним за рыбой (Дон). Вещевое обеспечение в СССР было почти одинаковым. А вот продуктовое…

"Русские" — пишу это слово в кавычках, так как все народности не славянской национальности в СССР называли "русские" — ехали в Луганск и Донецк за тортами, маргарином, майонезом, колбасой, салом.

Перерыв и откат от этой традиции был лишь в 90-е, когда после получения независимости Украина налаживала свою экономику. Тогда у нас было туго и шахтеры из Свердловска ехали на работу в Гуково.

Жаль, что большинства из тех шахтеров уже нет в живых. Они бы рассказали, как работали за себя и "русского" парня за меньшую зарплату под постоянными насмешками "старших братьев": хохлы, салоеды, селюки. Украинцам всегда платили меньше, чем "русским", даже, если они работали больше.

Когда в Украине начался экономический подъем, шахтеры вернулись в ГП "Свердловантрацит" и "Ровенькиантарцит", где зарплаты росли, и даже превышали российские, как и условия работы и соцзащита.

Бесплатные санатории в Крыму, профилактории, бесплатный бытовой уголь, бесплатное лечение в 2018-м году было добавлено еще и престижной пенсией в 80% от зарплаты шахтера, что в два раза превышало среднестатистическую пенсию по Украине.

А в Гуково шахты закрыли. Как нерентабельные. И если украинские шахтеры после закрытия шахт продолжали (продолжают) получать бесплатный бытовой уголь и путевки в профилактории-санатории, российские шахтеры не получили ничего. В Гуково разруха, а печки там топят тем, что вырубают по редким посадкам-лесосмугам.

Я писала для донбасян полный анализ жизни приграничных шахтерских городов со стороны РФ, хотя, все приграничные шахтерские города Украины видели. Как живут их коллеги по забою, и не делали выводов. Читать здесь, здесь и здесь.

Но, жители Донбасса, в критическом их большинстве находились в плену своих же собственных иллюзий и орали "хотим жить, как на России".

Эти же самые крикуны считают себя верующими и вооцерквленными, но, как –то упустили из виду то, что "по вере вашей и воздастся", и небо всегда выполняет наши просьбы.

Сейчас ОРДЛО живет "как на России". И тонет вместе с нею.

И вот, история 6 — финишная прямая, на которую вышел Донбасс. Вернее, его вывели туда те, кто орал "пабагатому", "как на России", "назад в СССР".

Начну я ее с цитаты из ОРДЛО соцсетей:

"Жители Республики! Мы стоим на пороге огромных и ужасных перемен, которые приведут наш регион к упадку, и возможно к экологической катастрофе! Наша Республика превратится в объединение депрессивных регионов, которые станут источником преступности и насилия! В ближайшее время нам объявят о закрытии многих угольных предприятий, с дальнейшим их затоплением, не смотря на их рентабельность, многомилионные запасы, и важную роль в социальной политики. Также передадут социальные объекты наших предприятий в чужие руки, заведомо обрекая их на развал и разворовывание… Это ли мы хотели для нас и наших детей?! Хватит терпеть этот беспредел, мы обязаны требовать действий от руководства угольных предприятий, а в особенности от профсоюзных организаций!!! Хватит вам уже быть в стороне!!! МЫ ТРЕБУЕМ ОТ ВАС ДЕЙСТВИЙ!!! Наша инициативная группа готовит коллективное обращение к Главе Республики Л.И. Пасечнику, и Президенту РФ В.В. Путину с просьбой о немедленном вмешательстве в проблемы нашего региона! С просьбой прекратить бесцеремонный раздел шахт! С просьбой прекращения выкапывания могилы нашим городам и поселкам! С просьбой восстановления порядка и справедливости! С просьбой выплаты всей задолженности по заработной плате! С просьбой разобраться с предателями нашей Родины в больших кабинетах! Вы НИЧЕГО не построили, мы построили ВСЕ! Мы это НАРОД! Массовые собрания могут быть приравнены к госизмене, по этой причине наши действия должны выражаться в другом виде, поддержи этот пост! Поддержите нашу инициативу #ХватитГрабитьДонбасс!".

Очень странное заявление тех, кто отрицает участие РФ в контроле над ОРДЛО. Не менее странное на фоне "народная республика", где все решает народ. Еще более странное на фоне "маленькая угольная швейцария". И, конечно же, очень и очень странное в теме "Киев грабит Донбасс".

Похоже гомо-лугандонец заблудился в трех соснах или трех терриконах, и не может в своем заантрациченном мозгу увидеть логические цепочки и взаимоисключающие факты.

Поясню негодование жителей "республик", где сейчас "все, как в России".

Так называемое "правительство лнр" официально провозгласило о начале "реорганизации" угольной отрасли ОРДЛО с учетом опыта России.

Вероятнее всего под "опытом России" имеется в виду "перспективную" Ростовскую область, где были в конце 90-х — начале 2000-х закрыты все шахты. Похоже, Москва приняла стратегическое решение по Лугандону и не имеет больше желания содержать нерентабельную, воровитую, рушащуюся угольную отрасль "республик", которая тянет из бюджета РФ огромные деньжища.

Что это значит для ОРДЛО? Конец! Страшный, голодный и холодный конец. Точка.

Мужчинам теперь только в ополчение, чтобы заработать. Так как сейчас (и это надолго) в связи с карантином РФ закрыла свои границы и для ОРДЛО, выехать на заработки из ОРДЛО нет возможности.

А так как рухнувшая нефть, похоронила все перспективы на выживание РФ, то там скоро безработных будет больше, чем сможет выдержать соцполитика.

Это, конечно, плохо, так как голодный раисиянин, будет идти воевать, лишь бы покормили, ну, и, совершать набеги на тот же Лугандон. Ведь основная масса жителей ОРДЛО живут не плохо, получая 2-4 соцвыплаты (ОРДЛО и Украина), да еще и занимаясь сельским хозяйством.

Уже почти все села ОРДЛО заселены "переселенцами" из РФ, которые активно выкладывают в сеть "чудеса" земледелия на луганской земле, где все растет.

Города и поселки ОРДЛО и так еле выживают в части бюджета, а теперь и во все останутся на нуле, так как закрытие и затопление шахт — это ликвидация градообразующих предприятий.

Если в ОРДЛО не будет шахт, то закроют все профтехучилища, специализирующиеся по горным профессиям, техникумы и инженерные профессии "вузов" будут так же закрыты.

О том, что в Москве приняли решение пустить под нож и затопить все шахты, я знала еще в конце 2019-го. Но, мне не поверили, как не поверили в мои прогнозы в 2014-м. Читать ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Особо закрывать в ОРДЛО уже и не чего. Работают 20% от ранее работающих там шахт на 2014-й год. Или, как в ОРДЛО принято говорить — "во времена оккупации Донбасса Украиной".

В 2014-м шахтеры орали "не будем кормить Киев", "нам не нужны нахлебники из ЕС". Теперь "народ бамбаса" пишет в ООН петиции и просит есть, указывая, что 80% населения там голодает. Как? В "процветающей маленькой угольной швейцарии"? Тогда получается СМИ ОРДЛО и их "власть" врут о процветании кормильцев Украины? Не хорошо обманывать ООН!

В 2014-2015 годах, когда все внимание жителей Донбасса было брошено на Украину, а все мечты критического их большинства были связаны с тремя позициями:

— Украина замерзнет, умрет, развалится

— нас заберет РФ, как Крым

— мы будем продавать уголь и купаться в долларах

Там было закрыто, вывезено в РФ, затоплено, распилено на металл десятки шахт и предприятий.

Ну, вот в принципе и все. Мне осталось напомнить, что в 2014-м году шахтеры города Свердловска имели:

— бесплатный бытовой уголь или компенсацию за отопление

— бесплатные путевки в местные профильные профилактории, санатории и профилактории Украины, в том числе и в Крым

— соцпакет, страховку от несчастного случая и профзаболевания

— бесплатное протезирование

— бесплатный проезд на работу

— обеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой

— зарплату от 10 000 до 50 000 гривен в зависимости от профессии

— пенсию в размере 80% от своей зарплаты, у шахтеров была самая большая пенсия в Украине, в 2014-м году она составляла 14 740 грн., сейчас это более 18 000 грн.

В 2014-м году шахтеры гордо называли себя "кормильцы Украины", грозились перестать нас кормить.

При любом не выполнении своих социальных гарантий, шахтеры Донбасса грозили бунтом и походом на Киев. Будут ли сейчас шахтеры ОРДЛО отстаивать свои предприятия, я написала давно.

Нет!

Шахтеры ОРДЛО могут воевать только с безоружными, и ходить выпячивая грудь только при хунте, в "независимой стране новороссии" они маленькие, серые и невзрачные мыши.

Вся "независимость" ОРДЛО-Лугандона, в руках Москвы. Именно Кремль уверенно держит в руках-тисках "стальные яйца" "народа Донбасса". Ну, судя по ситуации, "народ Донбасса" привык, получает от этого удовольствие, и отлично доится!

Хотя, если честно, я с решением закрыть там шахты согласна. Это нужно было сделать давно. Но, если бы это делала Украина, шахтеры бы орали, стучали, ходили, бастовали, грозили, профсоюз бы пафосно трубил о правах рабочих. Шахты закрывает ОРДЛО по приказу Путина. С милой руки и яд – сахар.