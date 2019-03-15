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Скандальный Семочко будет руководить Службой внешней разведки

2.1тЧитать материал на украинском

Службой внешней разведки Украины до официального назначения указом президента главы службы уполномочены управлять Андрей Алексеенко и Сергей Семочко.

Как передает УНИАН, оба первых заместителя будут исполнять обязанности руководителя службы согласно своему направлению работы.

"У нас в штате есть два первых заместителя: Андрей Алексеенко и Сергей Семочко, они уполномочены исполнять обязанности председателя службы по линии своего кураторства до соответствующего указа президента о назначении председателя СВРУ", — рассказали в пресс-службе.

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Сергей Семочко

Сергей Семочко

znaj.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналисты программы "Наші гроші" провели собственное расследование и выяснили, что во время работы Семочко в контрразведке, СБУ требовала у фармакологического бизнеса "откаты". Его самого заподозрили в причастности к приостановке закупки лекарств.

  • Позже СМИ распространили информацию, что Служба безопасности под руководством Семочко вымогала оригинал аудита ПриватБанка.

  • В ноябре директор департамента "диализная терапия" компании "DIAVITA" Сергей Христинченко рассказал, что Семочко требовал от предприятия взятку в размере 250 тысяч долларов за право участвовать в тендере.

  • По данным расследования, семья экс-чиновника СБУ владеет также домами под Киевом стоимостью в миллионы долларов.

  • Вскоре после этого Семочко в эфире телеканала ZIK попыталсяоправдаться за огромное состояние.

  • У жены чиновника обнаружили российское гражданство.

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Место
Украина
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