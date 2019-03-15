Скандальный Семочко будет руководить Службой внешней разведки

Службой внешней разведки Украины до официального назначения указом президента главы службы уполномочены управлять Андрей Алексеенко и Сергей Семочко.
Как передает УНИАН, оба первых заместителя будут исполнять обязанности руководителя службы согласно своему направлению работы.
"У нас в штате есть два первых заместителя: Андрей Алексеенко и Сергей Семочко, они уполномочены исполнять обязанности председателя службы по линии своего кураторства до соответствующего указа президента о назначении председателя СВРУ", — рассказали в пресс-службе.
Сергей Семочко
znaj.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" провели собственное расследование и выяснили, что во время работы Семочко в контрразведке, СБУ требовала у фармакологического бизнеса "откаты". Его самого заподозрили в причастности к приостановке закупки лекарств.
Позже СМИ распространили информацию, что Служба безопасности под руководством Семочко вымогала оригинал аудита ПриватБанка.
В ноябре директор департамента "диализная терапия" компании "DIAVITA" Сергей Христинченко рассказал, что Семочко требовал от предприятия взятку в размере 250 тысяч долларов за право участвовать в тендере.
По данным расследования, семья экс-чиновника СБУ владеет также домами под Киевом стоимостью в миллионы долларов.
Вскоре после этого Семочко в эфире телеканала ZIK попыталсяоправдаться за огромное состояние.
У жены чиновника обнаружили российское гражданство.
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