Скандальный обыск фискалов у страховщиков: появился ответ ГБР

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту превышения власти следственным управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС в связи со скандальными обысками в киевском офисе компании "Арсенал Страхування".

Об этом на странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко. Она уточнила , что по ч. 2 ст. 365 (превышение власти должностными лицами) УК идет досудебное расследование.

Варченко отметила, что бюро обратило внимание на публикации в сети, из которых следует, что сотрудники Государственной фискальной службы нарушили украинское законодательство.

Иллюстрация. ГФС Новое Время

Так, в журналистском расследовании "Стоп коррупции" сообщается, что ГФС блокирует работу одной из крупнейших страховых компаний Украины "Арсенал Страхування".

Конфликт страховщиков и ГФС начался с затянувшейся на полгода плановой проверки весной 2017-го.

Тогда, не выявив нарушений, фискалы, по словам управляющего партнера адвокатского объединения "Правовая и экономическая безопасность" Сергея Колесника, предъявили компании "абсурдные" претензии, например, покупку бытовой техники "одним чеком".

"По такой схеме работают все страховые компании со многими партнерами. Но конкретно в этом случае налоговики захотели, чтобы за один чайник люди платили по двум чекам: за сам товар, и отдельно – за гарантию", – говорится в материале.

Противоправность претензий дважды подтвердил Окружной административный суд Киева. Удовлетворить требования ГФС отказался и Шевченковский районный суд.

Разрешение на обыск офиса компании в Киеве ведомству выдал глава Ленинского райсуда в Харькове Виталий Бондаренко. Журналисты подчеркивают, что нынешний руководитель следствия Офиса больших налогоплательщиков ГФС Игорь Чипичадзе до этого руководил следствием ГФС в Харьковской области.

"Мы выиграли все суды, нам нечего предъявить. Единственное что остается – воздействовать на нас и на наших контрагентов, чтобы мы с каким-то поклоном к кому-то пришли и о чем-то договаривались... На протяжении полутора лет нашу позицию поддержал суд и первой, и апелляционной, и кассационной инстанций", – прокомментировал конфликт глава Наблюдательного совета страховой компании Александр Солоп.

Напомним, днем 21 марта в офисе "Арсенал Страхування" начался обыск ГФС, который длился 34 часа. При этом фискалы допустили множество грубых нарушений закона – не пустили на место адвоката компании, неоднократно прерывали обязательную видеофиксацию следственных действий и прочее.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров в среду, 6 марта, принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы.

Таким образом, ГФС разделят на Государственную налоговую (ГПС) и Государственную таможенную службы (ГТС).

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