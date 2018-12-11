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Скандальный нардеп устроил ДТП во Львове: всплыли первые подробности

8.3тЧитать материал на украинском

Внефракционный народный депутат Украины Владимир Парасюк попал в ДТП во Львове. В ночь на 10 декабря он влетел в Audi A6 из-за несоблюдения скоростного режима.

Как пишет Zik со ссылкой на собственные источники, авария произошла на просп. Черновола. Ни парламентарий, ни второй участник ДТП не пострадали.

"За рулем находился народный депутат. Он не выбрал безопасную скорость и не сохранял необходимый интервал, в результате чего столкнулся с припаркованным автомобилем Audi A6", — пояснил источник.

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Владимир Парасюк

Владимир Парасюк

Укринформ

Согласно с декларацией Владимира Парасюка за 2017 год, у него нет своего автомобиля. В 2016 году он имел право пользования Skoda SuperB и фургоном отца Mersedes Benz, однако в последней декларации никаких данных об этих авто нет.

Декларация за 2017 год

Декларация за 2017 год

Место аварии

Место аварии

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, еще одним парламентарием, который недавно попал в аварию, является нардеп от БПП Сергей Лещенко. 9 ноября в Киеве в его Volkswagen влетел грузовик, в результате чего серьезные повреждения получила пассажирка машины Лещенко.

Нардеп пояснил, что виновником столкновения был водитель грузовика, который не затормозил вовремя и влетел в припаркованную легковушку политика.

Кроме этого, в начале декабря в ДТП попала Наталья Кацер-Бучковская — нардеп от "Народного фронта". По данным правоохранителей, в Печерском районе столицы столкнулись два автомобиля марки “Хонда”. За рулем одного из них была народный депутат. С нею в машине находился ее 4-летний сын. Мальчику пришлось вызвать скорую помощь, однако травмы оказались несерьезными и ребенка госпитализировать не стали.

Персона
Володимир Парасюк
Место
УкраинаЛьвов
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Комментарии на сайте не модерированы
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ну так. Парасюк. Типу "сотник Майдану", який не здатен пригадати жодного прізвища людей із своєї сотні. Типу "попав в полон, ФСБ не впізнала та відпустила". Редутник разом із кремлівським агентом Грішіним (Семенченко).
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