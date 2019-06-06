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Миллионер и кум Пшонки: кто пытался пробраться в команду Зе

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В команду “Слуги народа” активно "стучалось" очередное "новое лицо" — кум скандального сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки, народный депутат Сергей Мищенко. Он собирался баллотироваться на 98-м избирательном округе.

По данным СМИ, в этом районе у нардепа есть прямые бизнес-интересы. Прежде всего связанные с аэропортом “Борисполь”.

Правда, Мищенко не прошел проверку. За какие “заслуги” скандальный народный депутат пока оказался за бортом — разбирался OBOZREVATEL.

Человек из окружения Януковича

СМИ неоднократно писали, что Сергей Мищенко тесно связан с ближайшим окружением беглого президента Виктора Януковича. Связь оформлена прежде всего через кумовство с семьей бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

Интересно выглядит и декларация нардепа. К примеру, он является совладельцем дома в Яремче, площадью 106 кв.м. Долей в этом особняке владеет ныне покойный бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник, который в свое время был нардепом от Партии Регионов, и Севастьян Сильчук, доверенное лицо экс-премьер-министра Николая Азарова.

Декларация Сергея Мищенко

Декларация Сергея Мищенко

Также в совместной собственности у них находится земельный участок 850 кв.м. в Яремче. К слову, всего у народного депутата есть: квартира и жилой дом в Киеве, 4 земельных участка, а также два жилых дома и два участка в Яремче.

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Согласно официальной декларации за 2018 год, в собственности семьи Мищенко целая коллекция дорогих часов марок Ulysse Nardin, Omega и других, а также ювелирные изделия, охотничьи ружья марок Бенелли и Браунинг. На банковских счетах семья нардепа хранит около 700 тысяч долларов, а также 900 тысяч гривен.

При этом сам Сергей Мищенко до 2003 года года работал в прокуратуре. Свой путь начал в 1994 году с должности помощника прокурора Бориспольской межрайонной прокуратуры. Затем стремительно пошел вверх по карьерной лестнице и в период с 1998 по 2001 год стал заместителем прокурора Дарницкого района Киева, прокурором Подольского района.

С 2001 по 2002 был прокурором Киевской области, затем стал зампрокурора столицы. С 2006 года и по ныне Сергей Мищенко является народным депутатом. Каким образом он смог заработать 700 тысяч долларов наличными, а также построить особняки под Киевом — вопрос остается открытым.

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Правда, по информации СМИ, нардеп имеет интересы в аэропорту "Борисполь", его связывают с влиянием на парковки в аэропорту. Также он имел отношение к работе официального такси аэропорта SkyTaxi.

Все началось еще в бытность работы Мищенко на уровне прокуратуры. Как пишет издание FaceNews, к бориспольской ОПГ братьев Владислава и Сергея Байчасов примкнул местный перспективный прокурорский работник Сергей Мищенко.

"Который и обеспечивал — все большее и большее — прикрытие противозаконной деятельности "бориспольской ОПГ", активно участвуя в совместных с бандитами бизнес-проектах на долевых началах. Уже работая в ГПУ, Сергей Мищенко был одним из тех, кого коллеги заподозрили в "сливе" служебной информации, касающейся расследования "дела Гонгадзе", — отмечает издание.

Сообщается, что в 2000-2001 годах Мищенко занимал должность начальника Управления по координации деятельности правоохранительных и других госорганов по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Генпрокуратуры.

"Карьерный взлет в системе прокуратуры у Мищенко пришелся на тот период, когда Администрацию президента возглавил Виктор Медведчук, а премьер-министром стал Виктор Янукович: один из лидеров "бориспольской ОПГ" стал помощником генпрокурора Геннадия Васильева, типичного "донецкого", — пишут журналисты.

Миллионер и кум Пшонки: кто пытался пробраться в команду Зе

Facenews

Как сказано выше, Мищенко в этой схеме отошел аэропорт. Окружение кума Пшонки контролирует самые выгодные парковки "Борисполя". Так, ближайшие парковки к терминалам D и B теперь обслуживает компания "Аэропорт-паркинг", учредителями которой являются соратники Мищенко.

Миллионер и кум Пшонки: кто пытался пробраться в команду Зе

После Революции Достоинства нардеп не потерял свое влияние, а только усилил его. Хотя на выборах 2012 года Мищенко обещал освободить свой округ Юлии Тимошенко, когда та выйдет из заключения, вместо этого в 2014 году он возглавил избирательный штаб Петра Порошенко, а после выборов вступил во фракцию БПП. К слову, именно он и завершил формирование коалиции, став 226 депутатом в парламентском большинстве.

Новый член команды Зеленского?

Учуяв провал президента Петра Порошенко на выборах 2019 года, Сергей Мищенко сориентировался и вышел на другого влиятельного бизнесмена — Игоря Коломойского. Усиление позиций Мищенко связывают с его юридическими заслугами в отстаивании интересов собственников ПриватБанка.

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В 2016 году журналисты программы “Схемы” получили аудиозапись разговора двух людей, чьи голоса очень похожи на Коломойского и Мищенко. В нем якобы олигарх ругает нардепа за то, что тот не проголосовал за нужный ему закон.

Миллионер и кум Пшонки: кто пытался пробраться в команду Зе

Коломойский: Вы проголосовали за закон "50+1", хотел вам выразить за это благодарность... Ну, а что... в кавычках, конечно...

Мищенко: Что?

Коломойский: В кавычках, конечно.

Мищенко: Ну, мне никто ничего не говорил ... По этому закону.

Коломойский: Кажется, есть вещи, которые даже говорить не нужно.

Мищенко первым в Верховной Раде зарегистрировал постановление об инаугурации Владимира Зеленского, но не голосовал за предложенные им же законопроекты по изменению избирательного законодательства и проведению госзакупок ЦИК во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 22 мая.

В итоге, как стало известно OBOZREVATEL, Мищенко не прошел проверку и не будет баллотироваться от "Слуги народа" на округе.

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Продолжение следует...

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тема
Эксклюзив
Персоны
Игорь КоломойскийВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы 2019Верховная Рада Украины"Слуга Народа" команда зе
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