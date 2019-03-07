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Скандальный "Мостобуд" продолжил браконьерскую добычу песка в Киеве

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В Киеве на улице Промышленной скандально известная компания "Мостобуд" продолжает наращивать объемы незаконной добычи песка.

Чтобы привлечь к проблеме внимание правоохранителей, активисты устроили на месте преступления бессрочный пикет, сообщается на странице Украинской ассоциации добытчиков песка (УАДП) в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Незаконная добыча песка в Киеве

Незаконная добыча песка в Киеве

Facebook УАДП

Незаконная добыча песка в Киеве

Незаконная добыча песка в Киеве

Facebook УАДП

Группа компаний "Мостобуд" уже много лет под видом дноуглубления незаконно добывает и продает песок, тем самым грабя киевлян на сотни миллионов гривен.

Местные органы власти города Киева, депутаты КГГА и правоохранительные органы демонстрируют желание сотрудничать, решением Киевского городского совета от 20 декабря 2018 года был расторгнут договор аренды с ООО "Мостобуд" и песчаных браконьеров обязали покинуть территорию незаконного намыва и складирования сырья. Также недавно на территории предприятия "Мостобуд" Государственное бюро расследований провело обыск по поводу нелегальной добычи и реализации песка.

Незаконная добыча песка в Киеве

Незаконная добыча песка в Киеве

Facebook УАДП

Новости
К вниманию ГПУ: скандальный ''Мостобуд'' снова взялся за контрабанду песка

Однако привыкшие к безнаказанности и беззаконию нелегалы ​​и после этого продолжают вывозить песок с объекта и охранять свою территорию "титушками".

Именно поэтому активисты своими силами пытаются их остановить. Правоохранители Голосеевского районного управления наконец приехали на вызов. На месте также находятся активисты УАДП, ОО "Ми — Кияни", ОО "Спільна Варта", ОО "Стоп коррупция", "титушки", которые недавно избили журналистов, и представители полиции.

Незаконная добыча песка в Киеве

Незаконная добыча песка в Киеве

Facebook УАДП

Незаконная добыча песка в Киеве

Незаконная добыча песка в Киеве

Facebook УАДП

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 декабря 2018 года ассоциация "Недропользователи Украины" добилась расторжения договора аренды с ПАО "Мостобуд", которое незаконно занималось добычей песка на арендованной территории по адресу улица Промышленная, 4 в Голосеевском районе Киева.

  • ПАО "Мостобуд", председателем наблюдательного совета которого является экс-регионал и нардеп VII созыва Владимир Продивус, неоднократно фигурировало в скандалах с "титушками".

  • 22 декабря "титушки" "Мостобуда" разгромили пикет активистов, которые пришли на место намыва песка протестовать против браконьерской добычи ресурса.

  • 17 января активисты сообщили, что скандальная компания "Мостобуд" продолжает намывать и вывозить песок с берегов Днепра на Выдубичах в Киеве, несмотря на арест техники и расторжение договора аренды земельного участка.

  • 24 января в Киеве "титушки" напали на журналистов, снимавших материал о том, как в столице крадут песок. Преступники на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили авто представителей медиа, применили аэрозольные баллоны, забрали сумку с деньгами и вещами. Одного пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу, полиция квалифицировала действия преступников, как разбой.

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Читайте все новости по теме "Незаконная добыча песка на Киевщине" на OBOZREVATEL.

Тема
Незаконная добыча песка на Киевщине
Место
УкраинаКиев
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минин евген
минин евген
"тем самым грабя киевлян на сотни миллионов гривен" - оборзеватель, хватит смешить людей. ну, чушь же несусветная! где можно получить свою часть песка?
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Это такая срань у вас в столице????
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