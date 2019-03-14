Скандальные "минометы Пашинского": установлены дефекты и миллионные убытки

При изготовлении минометов "Молот" были допущены дефекты, которые привели к убыткам на 7,2 миллиона гривен.

Военная прокуратура Киевского гарнизона начала уголовное производство по данному факту, сообщает "Украинская правда".

Так, в постановлении суда от 21 декабря 2018 года приводится информация следствия, согласно которой между Министерством обороны и ОАО "Завод "Маяк", входящим структуру концерна "Укроборонпром", был заключен контракт на поставку минометов калибра 120 мм М120-15 "Молот" стоимостью 483 тысяч гривен за единицу.

Однако, во время поставки в военную часть А4559 (Ровенской области) у части минометов обнаружили технические недостатки, а часть оружия и вовсе вышла из строя.

В прокуратуре отметили, что контроль за качеством минометов осуществляли представители Минобороны, которые небрежно отнеслись к своим должностным обязанностям по контролю поставки продукции, в результате чего государству нанесли ущерба на сумму 7,2 млн гривен.

Как выяснило следствие, на заводе "Маяк" не было оборудования и мощностей для изготовления всех составляющих механизмов минометов. Поэтому "Маяк" закупал различные части к миномету у многочисленных частных поставщиков. 50% составляющих миномета поставляло ОАО "Старокраматорский машиностроительный завод", которое принадлежит бывшему регионалу Максиму Ефимову (сейчас нардеп входит во фракцию "Блок Петра Порошенко").

Минометы "Молот"

При этом, в суде "Старокраматорский машиностроительный завод" пытается взыскать с завода "Маяк" две задолженности за поставки минометов – 1,7 млн грн и 2,04 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 июля 2018 года на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва миномета "Молот", производство которого лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.

Позже в штабе ООС сообщили детали о взрыве миномета "Молот". Также президент Петр Порошенко запретил "Молоты" после трагедии на Ривненском полигоне.

Кроме того, менеджеру Пашинского сообщили о подозрении из-за завода, где изготавливают минометы "Молот".

Отметим, что миномет М120-15 "Молот" стоимостью 483 тысяч гривен был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года. Но после первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета.

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