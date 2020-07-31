Скандальную Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ. Документы

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа подозревается в убийстве офицера Службы безопасности Украины Геннадия Беличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года вблизи поселка Семеновка Донецкой области.

Как сообщает группа "Информационное сопротивление" со ссылкой на данные в Едином реестре досудебных расследований, Штепа в соучастии с российским террористом Игорем Гиркиним (Стрелковым) и другими лицами вблизи Семеновки совершили убийство Геннадия Беличенко, а также нанесли умышленные тяжкие телесные повреждения другим офицерам СБУ.

Материалы внесены в ЕРДР 29 мая 2020 года.

5 июня 2020 года в Славянский отдел полиции поступило заявление офицера СБУ Андрея Дубовика, который попросил допросить его в качестве потерпевшего по событиям 13 апреля 2014 года.

sprotyv.info

sprotyv.info

sprotyv.info

sprotyv.info

sprotyv.info

Напомним, утром 13 апреля 2014 года в пригороде Славянска группа спецназначения СБУ "Альфа" совместно с руководством Донецкой областной милиции проводили разведку. Они остановились в селе Семеновка, чтобы пообщаться с местными жителями. В это время на спецназовцев было совершено вооруженное нападение. В этом бою погиб капитан СБУ "Альфа" Геннадий Беличенко.

Как выяснилось, террористы подъехали на легковом автомобиле и открыли огонь из автоматов по машинам СБУ. В то же время из лесопосадки по украинским спецназовцам открыла огонь другая группа российских диверсантов.

Капитан Беличенко первым вступил в бой. Его ранили, но он продолжал отстреливаться, прикрывая своих товарищей. Вскоре капитан погиб от многочисленных ранений. В том же бою были ранены командир "Альфы" полковник Геннадий Кузнецов, полковник СБУ Александр Кукса, подполковник "Альфы" Андрей Дубовик.

На помощь спецназовцам пришли десантники 3-й роты 80-й аэромобильной бригады, стоявшие неподалеку. Военные получили приказ не открывать огонь, но командир роты Вадим Сухаревской вступил в бой, сев на место стрелка в БТР. В конце концов пулеметным огнем удалось подавить огонь противника, после чего российские диверсанты быстро отступили.

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