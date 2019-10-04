Скандальному Пашинскому объявили о подозрении

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Верховной Рады Украины V-VIII созывов, который 31 декабря 2016 года выстрелил в ногу гражданину Украины. Напомним, в этот день человека ранил скандальный Сергей Пашинский.
На официальном сайте ГБР отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Сергей Пашинский
argumentua.com
"Досудебным расследованием установлено: 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги", – напомнили в ГБР.
В этой связи стрелявшему было выдвинуто обвинение по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Вячеслав Химикус
InfoResist
Вячеслав Химикус после ранения
Mignews
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 декабря 2016 года в результате конфликта Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса второй попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением.
Пашинский утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов, из-за чего и вспыхнула ссора.
Кроме того, он заверял, что сделал предупредительный выстрел в воздух и уже якобы после этого нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове.
При этом Химикус опроверг эту версию, отметив, что вынужден был обороняться бутылкой, а Пашинский направил пистолет сразу в грудь и выстрелил, что подтвердила экспертиза.
В июле 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского, однако в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства.
В ноябре 2018 года Химикусу, в которого стрелял Пашинский, объявили подозрение в хулиганстве.
Во время стрельбы по Химикусу Пашинский применил наградное оружие – Glock 19 калибра 9 мм.
В январе 2019 года защита пострадавшего заявила, что следователи Нацполиции предпринимают попытки забрать из ГПУ уликипреступления Пашинского, чтобы окончательно похоронить дело против него.
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