Скандальному Пашинскому объявили о подозрении

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Верховной Рады Украины V-VIII созывов, который 31 декабря 2016 года выстрелил в ногу гражданину Украины. Напомним, в этот день человека ранил скандальный Сергей Пашинский.

На официальном сайте ГБР отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сергей Пашинский argumentua.com

"Досудебным расследованием установлено: 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином. Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу. Как следствие, гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги", – напомнили в ГБР.

В этой связи стрелявшему было выдвинуто обвинение по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Вячеслав Химикус InfoResist

Вячеслав Химикус после ранения Mignews

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