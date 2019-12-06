Скандальному Абромавичусу предоставили доступ к гостайне

Служба безопасности Украины предоставила допуск к государственной тайне генеральному директору концерна "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу.
Такое решение принято, даже несмотря на то, что ранее было подтверждено наличие у чиновника литовского гражданства, которого его хотели лишить. Об этом сообщают "Українські Новини", ссылаясь на официальный ответ силового ведомства.
"По результатам проведенной проверки Айвараса Абромавичуса, в связи с допуском к государственной тайне, Службой безопасности Украины предоставлено ему такой допуск 18 октября 2019 года", – говорится в документе.
Айварас Абромавичус
Цензор.NET
При этом отмечается, что в СБУ пока не поступали документы по проверке относительно доступа к государственной тайне нового заместителя Абромавичуса – Мустафы Найема.
Українські новини
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса главой "Укроборонпрома", уволив из указанной должности Павла Букина.
Литовская газета Lietuvos Rytas сообщила, что гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус имеет двойное гражданство – Литвы и Украины.
Владимир Зеленский заявил, что не знал о наличии двойного гражданства у Айвараса Абромавичуса до назначения его главой государственного концерна "Укрборонпром".
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