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6 декабря • обновлено в 16:55
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Скандальному Абромавичусу предоставили доступ к гостайне

1.1т
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Служба безопасности Украины предоставила допуск к государственной тайне генеральному директору концерна "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу.

Такое решение принято, даже несмотря на то, что ранее было подтверждено наличие у чиновника литовского гражданства, которого его хотели лишить. Об этом сообщают "Українські Новини", ссылаясь на официальный ответ силового ведомства.

"По результатам проведенной проверки Айвараса Абромавичуса, в связи с допуском к государственной тайне, Службой безопасности Украины предоставлено ему такой допуск 18 октября 2019 года", – говорится в документе.

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Айварас Абромавичус

Айварас Абромавичус

Цензор.NET

При этом отмечается, что в СБУ пока не поступали документы по проверке относительно доступа к государственной тайне нового заместителя Абромавичуса – Мустафы Найема.

Скандальному Абромавичусу предоставили доступ к гостайне

Українські новини

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Персона
Айварас Абромавичус
Место
Украина
Теги
Укроборонпром Служба безопасности Украины
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Надо срочно перепрошивать все мобильные телефоны всiх воинов свiту , новую кожу на ядерный чемодан, а самого Абрамячьивискуса на двое суток к детектору лжи, пока все не позабудет.....пока Путин не узнал. Сопрут же носителя таен как сперли кладезя военных тайн Яныка кровавого
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