Скандальному Абромавичусу предоставили доступ к гостайне

Служба безопасности Украины предоставила допуск к государственной тайне генеральному директору концерна "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу.

Такое решение принято, даже несмотря на то, что ранее было подтверждено наличие у чиновника литовского гражданства, которого его хотели лишить. Об этом сообщают "Українські Новини", ссылаясь на официальный ответ силового ведомства.

"По результатам проведенной проверки Айвараса Абромавичуса, в связи с допуском к государственной тайне, Службой безопасности Украины предоставлено ему такой допуск 18 октября 2019 года", – говорится в документе.

Айварас Абромавичус Цензор.NET

При этом отмечается, что в СБУ пока не поступали документы по проверке относительно доступа к государственной тайне нового заместителя Абромавичуса – Мустафы Найема.

Українські новини

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