"Доступен для СБУ": скандального Цемаха отпустили из России

Дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха, которого Украина выдала России в рамках обмена пленными, опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой.

Снимок показал Telegram-канал "Дежурный по стране", отметив, что есть основания говорить о возвращении террориста "ДНР" на временно оккупированную территорию Донбасса и вероятность его нового похищения СБУ.

"Дочь Цемаха запилила селфи с отцом, подписав его: "Едем домой". Это может означать, что Кремль отпустил Цемаха, не обратив внимания на запросы от Joint Investigative Team (Нидерланды), о сотрудничестве с которой имеет соответствующие подписанные международные обязательства. Вероятно, вскоре Цемах будет в Снежном, доступный для повторного похищения украинскими спецслужбами", – пишут журналисты.

Владимир Цемах с дочерью Telegram-канал "Дежурный по стране"

Также стало известно, что Нидерланды изменили статус Цемаха в деле о катастрофе МН17 со свидетеля на подозреваемого.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся