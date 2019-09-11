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11 сентября • обновлено в 19:09
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"Доступен для СБУ": скандального Цемаха отпустили из России

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Дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха, которого Украина выдала России в рамках обмена пленными, опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой.

Снимок показал Telegram-канал "Дежурный по стране", отметив, что есть основания говорить о возвращении террориста "ДНР" на временно оккупированную территорию Донбасса и вероятность его нового похищения СБУ.

"Дочь Цемаха запилила селфи с отцом, подписав его: "Едем домой". Это может означать, что Кремль отпустил Цемаха, не обратив внимания на запросы от Joint Investigative Team (Нидерланды), о сотрудничестве с которой имеет соответствующие подписанные международные обязательства. Вероятно, вскоре Цемах будет в Снежном, доступный для повторного похищения украинскими спецслужбами", – пишут журналисты.

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Владимир Цемах с дочерью

Владимир Цемах с дочерью

Telegram-канал "Дежурный по стране"

Также стало известно, что Нидерланды изменили статус Цемаха в деле о катастрофе МН17 со свидетеля на подозреваемого.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

  • 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

  • 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

  • В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

  • 5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

  • Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.

  • Напомним, что 7 сентября Россия и Украина провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

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Темы
Обмен пленными На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Владимир Цемах
Место
Украина
Теги
ДНР Служба безопасности Украины
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Как отпустили? Кало-радус говорил, что должны были убить! Ведь именно для этого Путин затеял обмен! Как же так?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Kuksov Micha, если ты не дурак, то должен понимать, что убить Цемаха безнаказанно и без последствий легче всего в дыныры! Мол, перестрелка там и все такое...
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Українець Андрій
Українець Андрій
Квартал - 95
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Сергеевич Александр
Сергеевич Александр
А если не убьют? Если дед проживет еще много лет? Поговорит со следователями, расскажет все что знает, что дальше?
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