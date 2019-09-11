"Доступен для СБУ": скандального Цемаха отпустили из России

Дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха, которого Украина выдала России в рамках обмена пленными, опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой.
Снимок показал Telegram-канал "Дежурный по стране", отметив, что есть основания говорить о возвращении террориста "ДНР" на временно оккупированную территорию Донбасса и вероятность его нового похищения СБУ.
"Дочь Цемаха запилила селфи с отцом, подписав его: "Едем домой". Это может означать, что Кремль отпустил Цемаха, не обратив внимания на запросы от Joint Investigative Team (Нидерланды), о сотрудничестве с которой имеет соответствующие подписанные международные обязательства. Вероятно, вскоре Цемах будет в Снежном, доступный для повторного похищения украинскими спецслужбами", – пишут журналисты.
Владимир Цемах с дочерью
Telegram-канал "Дежурный по стране"
Также стало известно, что Нидерланды изменили статус Цемаха в деле о катастрофе МН17 со свидетеля на подозреваемого.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.
Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.
Напомним, что 7 сентября Россия и Украина провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.
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