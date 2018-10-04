Скандального топ-чиновника СБУ уличили в связях с ПриватБанком

Служба безопасности Украины в Киеве и области вымогало под руководством бывшего заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семечко оригинал аудита ПриватБанка.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Отмечается, что семья Семочко находится в тесных отношениях с семьей партнера олигарха Игоря Коломойского Геннадия Боголюбова. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в соцсетях детей топ-чиновника СБУ.

Дочь жены Семочко на фоне дома Боголюбова

Отмечается, что в мае 2018 в управлении Службы безопасности зарегистрировали мелкое уголовное производство по должностным лицам ПриватБанка в период до его национализации. То есть на тот момент были владельцами Коломойский и Боголюбов. Производство открыто по статьям 191 (присвоение путем злоупотребления служебным положением - в особо крупных размерах организованной группой), а также 205 (фиктивное предпринимательство).

По данным следствия, в 2011-2015 годах должностные лица банка вывели в пользу неназванных третьих лиц средства из банка в размере 11,53 млн гривен. Это было сделано путем эмиссии и продажи облигаций компании DrovaleLimited, а также путем предоставления залога иностранным банкам в кредитных договорах в пользу иностранных компаний.

"В судебных постановлениях фигурирует по должности только руководитель департамента валютно-обменных операций. Однако именно в рамках этого производства киевская СБУ под руководством Семочко требовала документацию по счетам, в т.ч. корреспондентских счетах в иностранных банках, а также оригинал отчета (форензик) "Kroll Associates U.K. Limited" по результатам расследования финансовых операций ПриватБанка", - говорится в материале.

Отмечается, что именно этот отчет Коломойский пытался получить и признать незаконным еще до утверждения. Документ должен был помочь Национальному антикоррупционному бюро расследовать ряд эпизодов вывода из банка до национализации сотен миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты выяснили, что во время работы Семочко в контрразведке СБУ требовала у фармакологического бизнеса "откаты". Его подозревают в причастности к приостановке закупки лекарств для диализа.