Скандального Фукса связали с махинациями со строительством в Подмосковье

Фигурант множества громких коррупционных скандалов как в России, так и в Украине, Павел Фукс, уже находящийся в РФ в международном розыске за хищение средств дольщиков при строительстве ЖК Sky House в Москве и банковского кредита, стал фигурантом дела о махинациях с застройкой в Подмосковье.

Как пишет "Коммерсант", новое дело связано с хищением денег при строительстве элитного поселка "Резиденция Кристалл Истра" на Новорижском шоссе. Компания Фукса и его партнера Бекболата Бекенова MosCityGroup запустила проект в 2007 году. На 90 гектарах планировалось построить 157 жилых домов и объекты социальной инфраструктуры. Одна сотка земли продавалась по цене от $45 000 до $70 000.

Недвижимость в "Кристалл Истра" успели купить три десятка человек. Но компания Фукса свои обязательства перед инвесторами не выполнила: из собранных с клиентов за землю $100 млн в дело вложили всего около $15 млн.

Во время расследования по факту мошенничества в особо крупном размере выяснилось, что большая часть денег сразу же выводилась в контролируемые Фуксом и Бекеновым офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. Следствие также узнало, что вкладываться в инфраструктуру поселка предполагаемые мошенники не собирались изначально. Предназначенные для этого земли они якобы планировали распродать.

Отметим, что незадолго до обысков в рамках расследования этого дела правоохранители задержали четырех человек из окружения Фукса и Бекенова. Двое из них пошли на сотрудничество со следствием и дали показания, в том числе и о том, что организаторами схемы являлись Фукс и Бекенов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фукс считался приближенным к прежней власти. Однако она поменялась, но одиозный "бизнесмен" прилепился уже и к новой. Ошалевшим от безнаказанности олигархом не занимаются и правоохранительные органы. Хотя по самым скромным подсчетам из-за этого Украина уже потеряла сотни миллиардов гривен