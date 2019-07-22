Скандального экс-регионала Ефремова выпустили из-под стражи: подробности

В понедельник, 22 июля, Киевский апелляционный суд принял решение выпустить из-под стражи скандального экс-регионала Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Андрей Смирнов.

"Апелляционный суд Киева удовлетворил нашу апелляционную жалобу и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста", – написал он.

"Спустя три года автоматического, незаконного и, главное, бездоказательного содержания под стражей, Александр Ефремов едет домой", – добавил правозащитник.

Подтвердила информацию также журналистка и волонтер Ольга Решетилова.

"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно отправляется домой в Киев", – поделилась она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминируют поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Экс-регионал Владимир Ландик рассказал, что захват Луганской ОГА и СБУ произошел именно по команде Ефремова.

В свою очередь, в "Оппозиционном блоке" назвали дело против Ефремова сфабрикованным, а давшего против него свидетельские показания Ландика призвали привлечь к ответственности.

Ефремов заявил, что считает свой арест желанием власти отвлечь внимание общества от проблем в государстве. Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что экс-нардеп лично причастен к разжиганию войны на востоке Украины.

Также в ноябре 2017 года свидетель рассказал об обстоятельствах проведения митингов и подготовке к проведению незаконного референдума весной 2014 года на территории Луганской области в деле Ефремова.