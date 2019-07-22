Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Скандального экс-регионала Ефремова выпустили из-под стражи: подробности

27.4т Читать материал на украинском

В понедельник, 22 июля, Киевский апелляционный суд принял решение выпустить из-под стражи скандального экс-регионала Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Андрей Смирнов.

"Апелляционный суд Киева удовлетворил нашу апелляционную жалобу и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста", – написал он.

Новости
Ефремов не сможет пойти в Раду от "Оппоблока": появилось пояснение ЦИК

Александр Ефремов

Александр Ефремов

Украинськая правда

"Спустя три года автоматического, незаконного и, главное, бездоказательного содержания под стражей, Александр Ефремов едет домой", – добавил правозащитник.

Подтвердила информацию также журналистка и волонтер Ольга Решетилова.

"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно отправляется домой в Киев", – поделилась она.

Александр Ефремов

Александр Ефремов

Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Дело Александра Ефремова" на OBOZREVATEL.

Тема
Дело Александра Ефремова
Персона
Александр Ефремов
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
186
5
Смешно
14
Интересно
69
Печально
25
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Korn Val
Korn Val
Ну а чего так поздно? Чуть раньше - и в депутаты бы успел.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Yan Yuri
Yan Yuri
Места освобождают для петиных друзів
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
васильевич василий
васильевич василий
Надо сажать Петю . Парубия и Турчинова - пожизненно . Яйценюку усекновение яиц
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel