Скандального экс-нардепа поймали пьяным за рулем: фото

В Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Audi за рулем которого находился пьяный народный депутат прошлого созыва от партии "Батькивщина" Игорь Скосарь.

Об этом в Facebook сообщают "Вартові Еспресо". Отмечается, что патрульные остановили авто за нарушение правил дорожного движения.

"Водитель имел все признаки алкогольного опьянения, что и подтвердил алкотестер Драгер - 2.39 промилле. Мужчина, сидевший за рулем представился депутатом Верховной Рады, правда, прошлого созыва. Им было предъявлено удостоверение на имя Игоря Скоcаря", – сказано в сообщении.

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На нарушителя полиция составила протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Игорь Скоcар был избран нардепом от "Батькивщины". № 58 в избирательном списке. Однако, имел статус беспартийного. В 2013 году вышел из фракции Всеукраинского объединения "Батькивщина".

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