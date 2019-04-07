Скандального экс-нардепа поймали пьяным за рулем: фото

В Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Audi за рулем которого находился пьяный народный депутат прошлого созыва от партии "Батькивщина" Игорь Скосарь.
Об этом в Facebook сообщают "Вартові Еспресо". Отмечается, что патрульные остановили авто за нарушение правил дорожного движения.
"Водитель имел все признаки алкогольного опьянения, что и подтвердил алкотестер Драгер - 2.39 промилле. Мужчина, сидевший за рулем представился депутатом Верховной Рады, правда, прошлого созыва. Им было предъявлено удостоверение на имя Игоря Скоcаря", – сказано в сообщении.
На нарушителя полиция составила протокол за управление в нетрезвом состоянии.
Игорь Скоcар был избран нардепом от "Батькивщины". № 58 в избирательном списке. Однако, имел статус беспартийного. В 2013 году вышел из фракции Всеукраинского объединения "Батькивщина".
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