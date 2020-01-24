Скандальное назначение адвоката Януковича: в ГБР приняли меры

В Государственном бюро расследований зарегистрировали заявление против назначения первым заместителем председателя ГБР адвоката Александра Бабикова.
Юрист был бывшим адвокатом беглого президента Украины Виктора Януковича, сообщает в Facebook волонтер Мирослав Гай.
"Маленькая победа. Мы заставили ГБР таки принять и зарегистрировать заявление против назначения первым заместителем председателя ГБР адвоката Януковича Бабикова! Есть входящий номер", – говорится в сообщении.
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