Крупный землевладелец, провалила экзамен: скандальные факты о судье, "запретившей" SkyUp

Судья Елена Литвиненко, которая приняла скандальное решение по приостановлению лицензии авиакомпании SkyUp, провалила экзамены на получение должности судьи в Высшем Суде Украины.

Она умудрилась получить меньше минимально допустимого для прохождения далее количества баллов и выбыла из конкурса. Также Барышевский районный суд Киевской области, где и трудится Литвиненко, засветился в скандале – правоохранители в сентябре 2017 года задержали главу этого суда на взятке в 2,5 тысячи долларов. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Семья судьи владеет 14 га земли

Как удалось выяснить, судья Литвиненко и ее супруг Роман Костевский на двоих владеют 14 га земли в Киевской и Житомирской областях. Так, у Елены в декларации числится 10,32 га в селе Березань под Киевом, у Романа – 3,75 га на Житомирщине и Киевщине.

Суд Український репортер

Кроме того, что у судьи есть квартира 73,4 кв. м в той же Березани, у обоих супругов еще и не введенные в эксплуатацию дома. У Литвиненко – недостроенный дом площадью 140 кв. м, у мужа – 178 кв. м.

Что касается транспорта, то судья ездит на Toyota Camry 2009 года выпуска. А вот у мужа в гараже много "раритета": Ford 1996 года выпуска, прицеп, 25-летний квадроцикл и 20-летний мопед "Днепр". Также 14-летняя "Волга" и 20-летнее "Рено". Супруг зарегистрирован частным предпринимателем, он торгует с лотков на базарах.

Получила высокую зарплату

В прошлом году Елена Литвиненко зарабатывала в суде по 29 тысяч гривен в месяц. А вот буквально 11 июня этого года она внесла правки в свою декларацию. Служительница Фемиды указала, что получила зарплату в более чем 100 тысяч гривен.

Кроме того, Литвиненко получала материальную помощь 17 620 грн, и еще по 875 грн каждый месяц – алиментов от бывшего супруга.

Кстати, судья проходила конкурс на должность судьи в Верховном Суде Украины. Но провалила экзамены (набрала меньше минимально допустимого балла) и выбыла.

Судя по Реестру судебных решений, Литвиненко в основном ведет гражданские дела и дела по админнарушениям. Иногда рассматривает и криминальные.

Глава суда брал взятку?

Барышевский районный суд отметился тем, что его главу Александра Лысюка в сентябре 2017 года детективы НАБУ задержали на взятке в 2,5 тыс. долларов. Он требовал такое вознаграждение по гражданскому делу по взысканию денежных средств.

Также НАБУ проверяло факт продажи Лысюком своего Nissan X-Trail 2013 года выпуска. По документам глава суда продал его за 540 тыс. грн. Но детективы засомневались в этом, поскольку за несколько месяцев до продажи его автомобиль горел. Они подозревали, что таким образом Лысюк пытается прикрыть свои большие траты.

Лысюк на суде LexInform

Его отстранили от должности на время расследования, а Елена Литвиненко временно его замещала. Сейчас Лысюк уже на работе, его вернул туда Соломенский суд столицы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся