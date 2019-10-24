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24 октября • обновлено в 15:07
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Скандальная Штепа получит от Украины тысячи евро

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Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить экс-мэру Славянска, одиозной сепаратистке Неле Штепе денежную компенсацию.

По решению ЕСПЧ, Штепа должна получить от государства 3600 евро.

"Штепа жаловалась на длительное безальтернативное содержание под стражей. Суд удовлетворил эту жалобу и признал нарушение ст. 5 и ст.6 Европейской конвенции по правам человека. Он также присудил выплатить ей денежную компенсацию в сумме 3600 евро (2600 евро в качестве компенсации за нарушенное право и 1000 евро на правовую помощь)", – рассказал "Интерфакс-Украина" адвокат Александр Тананакин.

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По его словам, компенсация должна быть выплачена его подзащитной в течение 1-3 месяцев.

Напомним, Нелю Штепа задержали 11 июля 2014 года. Ее обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей и создание террористической группы.

20 сентября 2017 года суд выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября на нее надели электронный браслет. 23 октября 2019 года Орджоникидзевский суд Харькова назначил обвинительный акт к слушанию на 15 ноября.

Неля Штепа

Неля Штепа

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" включила в предвыборные списки экс-мэра Славянска Нелю Штепу.

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Персона
Неля Штепа
Место
Украина
Тег
Европейский суд по правам человека
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Руденко Вован
Руденко Вован
Кобзон ее еще не приглашает.
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