Скандал в "Слуге народа": суд принял решение по мужу Скороход и подельнику Фукса

Киевский суд отпустил под ночной домашний арест мужа экс-нардепа от фракции "Слуга народа" Анны Скороход Алексея Алякина.

Решение по подельнику скандального олигарха Павла Фукса было принято в пятницу, 15 ноября, передает "112 Украина".

Суд избрал Алякину меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, то есть с 21:00 до 07:00. При этом прокуратура настаивала на экстрадиционном аресте россиянина, поэтому намерена обжаловать это решение.

Сам Алякин заявил, что его устраивает такое решение суда. "Как я могу быть недовольным тем, что меня выпустили?", – отметил он.

Также муж Скороход высоко оценил шансы на получение политического убежища в Украине. "Я надеюсь на это, прежде всего не я принимаю решение. Я только могу подавать документы, а решение принимает уже непосредственно комиссия", – добавил Алякин.

Алексей Алякин и Павел Фукс - оба сбежали от ответственности из России

Напомним, Алексей Алякин является гражданским мужем Анны Скороход, которую 15 ноября исключили из фракции "Слуга народа". Алякин – бывший владелец российского банка "Пушкино". Бизнесмен сбежал из РФ и в 2013 году получил украинское гражданство. Алякин связан с другим российским олигархом Павлом Фуксом.

Депутат Анна Скороход

Как писал OBOZREVATEL:

14 ноября народный депутат Анна Скороход заявила, что ее мужа Алексея Алякина задержали правоохранительные органы.

Политик подчеркнула, что ее мужа задержали в отместку за ее отказ голосовать за земельную реформу.

При этом глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что партия к задержанию ее мужа никакого отношения не имеет.

В свою очередь адвокат Сергей Тарасюк утверждает, что Алякина задержали утром 14 ноября из-за розыска в России.

Вскоре в ГПУ официально заявили, что Алякин объявлен в международный розыск и его задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что задержание мужа Скороход Алякина сразу после ее отказа голосовать за законопроект о рынке земли – случайность.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!