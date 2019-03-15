Скандал в оборонке: в НАБУ открестились от "фиктивной" компании

В Национальном антикоррупционном бюро Украины никогда не было дела по компании "Оптимумспецдеталь".

Как сообщается на странице бюро в Facebook, ее противоправная деятельности была зафиксирована только в расследовании закупки прицелов "Харьковским бронетанковых заводом".

"В НАБУ никогда не существовало "дела "Оптимумспецдеталь", что постоянно пытаются навязать обществу. Большая часть того, что продемонстрировано в сюжетах BIHUS.info, НАБУ никогда не расследовало, тогда как расследовала военная прокуратура и ГПУ", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что у них нет ответа на вопрос о том, почему дела, которым не один год и в которых, по версии Генпрокуратуры, подследственные НАБУ лица, не были переданы в Бюро из Генеральной прокуратуры.

24 канал

В то же время в сообщении отмечают, что из Генпрокуратуры в НАБУ передавали лишь материалы, в которых не упоминали эти лица.

"Что касается "Оптимумспецдеталь" в расследованиях НАБУ противоправная деятельность этой компании была зафиксирована в одном кейсе – при закупках прицелов "Харьковским бронетанковым заводом", - сказано в сообщении.

Как сообщает "Информатор", 14 марта на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады представитель Министерства обороны сказал, что военное представительство не имеет полномочий проверять поставщиков.

Об этом он заявил после того, как у него спросили, не вызвала ли у министерства подозрение фиктивная компания "Отмимумспецдеталь".

"У вас не вызывает проблем компания, которая расположена в СТО, не имеет основных фондов, вы не делаете заключение о том, способна ли компания вообще что-то поставлять?" – задали ему вопрос.

"Военное представительство не имеет юридических оснований проверять поставщиков", - ответил представитель Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, двоих детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, которых обвинили в причастности к скандалу с "Укоборонпромом", отстранили от работы на время следствия.

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