Скандал в оборонке Украины: в ГПУ отреагировали на финальную часть расследования

Генеральная прокуратура Украины расследует только одно производство о хищениях в "Укроборонпроме".
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Такой была реакция ГПУ на четвертую и пятую части расследования о коррупционном скандале в оборонном комплексе Украины, опубликованные программой "Наші гроші".
"В ГПУ расследуется только одно производство. В его рамках закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления. Соответственно, было два направления расследования. Первый – мошенничество. Этот эпизод в суде с прошлого, 2018 года. На скамье подсудимых находится, в частности, и сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования – [директором "Оптимумспецдетали" Андреем] Рогозой", – заверила Сарган.
Юрий Луценко
"Гордон"
Второе дело, подчеркнула она, касается неуплаты налогов. Пресс-секретарь отметила, что по нему объявлены подозрения и взимается немалая сумма недоимки в госбюджет.
"Все разговоры о взятках для закрытия или затягивания дела со стороны ГПУ не соответствуют действительности", – заявила Сарган.
Коррупция со стороны должностных лиц "Укроборонпрома" – исключительная подследственность НАБУ, заверила спикер.
"Отмечу, что сейчас происходит служебная проверка с использованием детектора лжи относительно обстоятельств возможного "слива" материалов производства", – добавила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений, а Олег Гладковский назвал информацию о хищениях "компиляцией лживых фактов".
При этом Гладковский-старший признался, что Украина действительно закупает запчасти у России, однако инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Как выяснилось, госпредприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн гривен предоплаты по тайной сделке.
Вскоре журналисты раскрыли также суммы "откатов" от хищения в оборонном комплексе для чиновников, опубликовав новые доказательства.
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