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Скандал в оборонке Украины: в ГПУ отреагировали на финальную часть расследования

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Генеральная прокуратура Украины расследует только одно производство о хищениях в "Укроборонпроме".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Такой была реакция ГПУ на четвертую и пятую части расследования о коррупционном скандале в оборонном комплексе Украины, опубликованные программой "Наші гроші".

"В ГПУ расследуется только одно производство. В его рамках закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления. Соответственно, было два направления расследования. Первый – мошенничество. Этот эпизод в суде с прошлого, 2018 года. На скамье подсудимых находится, в частности, и сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования – [директором "Оптимумспецдетали" Андреем] Рогозой", – заверила Сарган.

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Второе дело, подчеркнула она, касается неуплаты налогов. Пресс-секретарь отметила, что по нему объявлены подозрения и взимается немалая сумма недоимки в госбюджет.

"Все разговоры о взятках для закрытия или затягивания дела со стороны ГПУ не соответствуют действительности", – заявила Сарган.

Коррупция со стороны должностных лиц "Укроборонпрома" – исключительная подследственность НАБУ, заверила спикер.

"Отмечу, что сейчас происходит служебная проверка с использованием детектора лжи относительно обстоятельств возможного "слива" материалов производства", – добавила она.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Юрий ЛуценкоЛариса Сарган
Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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