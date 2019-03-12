Скандал в оборонке Украины: СБУ выступила с заявлением

Сотрудник СБУ Дмитрий Москаленко, которого 11 марта журналисты обвинили в причастности к коррупционному скандалу, был задержан еще в 2016 году.
В 2017 его вывели в распоряжение на время досудебного расследования, сообщили в центре коммуникации Службы безопасности Украины.
"Дело было открыто из-за подозрений в мошенничестве в особо крупных размерах. В рамках этого еще в 2016 году он (Москаленко. – Ред.) был задержан подразделением внутренней безопасности СБУ", – пояснили в пресс-службе.
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Зеркало недели
В ведомстве также уточнили, что дело уже было передано на рассмотрение в суд. Однако задержание Москаленко проходило по другому делу, несвязанному с мошенничеством в оборонной промышленности.
Его обвинили в сокрытии и пособничестве преступной схеме, связанной с женой экс-пособника Януковича, бывшего заместителя министра экономического развития Александра Сухомлина, пишет 368 media.
После задержания Сухомлина в июне 2016 года его гражданская жена, Наталья Канюк, решила освободить его, обратившись за помощью к директору компании "Интер-Сталь ЛТД" Андрею Рогозе. Он получил от нее $673 000, но обещанной помощи так и не предоставил.
Андрей Рогоза
368.media
"Более того, по данным следствия, он привлек к делу старшего оперуполномоченного по особо важным делам СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко. Якобы тот обеспечивал прикрытие мошеннической схемы. При этом Москаленко обратился за помощью к еще одному работнику спецслужбы – Валерию Тирану, занимавшему должность начальника отдела Штаба АТЦ при СБУ", – уточнили в СМИ.
Как писал OBOZREVATEL, в феврале после журналистского расследования программы "Наші гроші" вспыхнул скандал. Топ-чиновников оборонной промышленности обвинили в закупке контрабандных деталей для военной техники у России и получении откатов.
Среди прочих участников схемы были указаны замсекретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь. Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
НАБУ после скандального расследования журналистов зарегистрировало еще одно уголовное производство по факту коррупции в оборонном комплексе Украины.
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