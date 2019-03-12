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Скандал в оборонке Украины: СБУ выступила с заявлением

12.8тЧитать материал на украинском

Сотрудник СБУ Дмитрий Москаленко, которого 11 марта журналисты обвинили в причастности к коррупционному скандалу, был задержан еще в 2016 году.

В 2017 его вывели в распоряжение на время досудебного расследования, сообщили в центре коммуникации Службы безопасности Украины.

"Дело было открыто из-за подозрений в мошенничестве в особо крупных размерах. В рамках этого еще в 2016 году он (Москаленко. – Ред.) был задержан подразделением внутренней безопасности СБУ", – пояснили в пресс-службе.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Зеркало недели

В ведомстве также уточнили, что дело уже было передано на рассмотрение в суд. Однако задержание Москаленко проходило по другому делу, несвязанному с мошенничеством в оборонной промышленности.

Его обвинили в сокрытии и пособничестве преступной схеме, связанной с женой экс-пособника Януковича, бывшего заместителя министра экономического развития Александра Сухомлина, пишет 368 media.

После задержания Сухомлина в июне 2016 года его гражданская жена, Наталья Канюк, решила освободить его, обратившись за помощью к директору компании "Интер-Сталь ЛТД" Андрею Рогозе. Он получил от нее $673 000, но обещанной помощи так и не предоставил.

Андрей Рогоза

Андрей Рогоза

368.media

"Более того, по данным следствия, он привлек к делу старшего оперуполномоченного по особо важным делам СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко. Якобы тот обеспечивал прикрытие мошеннической схемы. При этом Москаленко обратился за помощью к еще одному работнику спецслужбы – Валерию Тирану, занимавшему должность начальника отдела Штаба АТЦ при СБУ", – уточнили в СМИ.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале после журналистского расследования программы "Наші гроші" вспыхнул скандал. Топ-чиновников оборонной промышленности обвинили в закупке контрабандных деталей для военной техники у России и получении откатов.

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Место
УкраинаКиев
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Ничего не понял.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Почтальон Печкин, это значит - он вообще без должности. Просто числится. Не увольняют - но и не работает. Может вообще не появляться в конторе.
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