Скандал в оборонке Украины: СБУ выступила с заявлением

Сотрудник СБУ Дмитрий Москаленко, которого 11 марта журналисты обвинили в причастности к коррупционному скандалу, был задержан еще в 2016 году.

В 2017 его вывели в распоряжение на время досудебного расследования, сообщили в центре коммуникации Службы безопасности Украины.

"Дело было открыто из-за подозрений в мошенничестве в особо крупных размерах. В рамках этого еще в 2016 году он (Москаленко. – Ред.) был задержан подразделением внутренней безопасности СБУ", – пояснили в пресс-службе.

Иллюстрация Зеркало недели

В ведомстве также уточнили, что дело уже было передано на рассмотрение в суд. Однако задержание Москаленко проходило по другому делу, несвязанному с мошенничеством в оборонной промышленности.

Его обвинили в сокрытии и пособничестве преступной схеме, связанной с женой экс-пособника Януковича, бывшего заместителя министра экономического развития Александра Сухомлина, пишет 368 media.

После задержания Сухомлина в июне 2016 года его гражданская жена, Наталья Канюк, решила освободить его, обратившись за помощью к директору компании "Интер-Сталь ЛТД" Андрею Рогозе. Он получил от нее $673 000, но обещанной помощи так и не предоставил.

Андрей Рогоза 368.media

"Более того, по данным следствия, он привлек к делу старшего оперуполномоченного по особо важным делам СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко. Якобы тот обеспечивал прикрытие мошеннической схемы. При этом Москаленко обратился за помощью к еще одному работнику спецслужбы – Валерию Тирану, занимавшему должность начальника отдела Штаба АТЦ при СБУ", – уточнили в СМИ.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале после журналистского расследования программы "Наші гроші" вспыхнул скандал. Топ-чиновников оборонной промышленности обвинили в закупке контрабандных деталей для военной техники у России и получении откатов.

Среди прочих участников схемы были указаны замсекретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь. Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.

Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.

НАБУ после скандального расследования журналистов зарегистрировало еще одно уголовное производство по факту коррупции в оборонном комплексе Украины.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал