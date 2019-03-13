Скандал в оборонке Украины: НАБУ сделало громкое оправдательное заявление

Национальное антикоррупционное бюро Украины прокомментировало обвинения в покрывательстве хищений в "Укроборонпроме", содержащиеся в журналистском расследовании Bihus.info.

Так, в ведомстве заявили, что журналисты допустили неточности. Свою позицию НАБУ изложило в официальном сообщении касательно этого вопроса. Оно опубликовано на сайте ведомства.

В частности, там отрицают, что вычеркнули фирму "Оптимумспецдеталь", через которую осуществлялись аферыс оборонкой, из перечня фиктивных.

"Корреспондент"

"НАБУ вообще не уполномочено на то, чтобы давать справки о фиктивности. Так же, как и формировать ли вести перечень/реестр компаний, являющихся фиктивными. Этим занимаются совсем другие органы. Но НАБУ, как любой государственный орган, обязано отвечать на запросы. В течение 2016-2017 гг государственный концерн "Укроборонпром" неоднократно обращался к НАБУ с просьбой предоставить информацию относительно компаний-контрагентов. Ответы НАБУ касались исключительно тех компаний, о которых спрашивал "Укроборонпром", – говорится в сообщении.

В качестве подтверждения НАБУ показало перечень документов, в которых первый заместитель директора Гизо Углава указывает, что "Оптимумспецдеталь" имеет признаки фиктивности.

Так, фирма упоминается в четырех письмах НАБУ в "Укроборонпром" и в одном из них не опровергается факт противоправной деятельности этой компании.

В НАБУ заявили, что предоставили эту информацию журналистам Bihus.info, но они не приняли ее во внимание и в своем расследовании не вспоминают. Зато обвиняют первого заместителя НАБУ в том, что он "вычеркнул "Оптимумспецдеталь" из перечня фиктивных".

"Относительно упоминания о письме, которое якобы "лежит в Гиви на столе". В переписке фигурантов журналистского расследования имя "Гиви" не может указывать на Гизо Углаву. В упомянутый период (21-31 января 2017 года) никаких писем относительно упомянутых компаний первый заместитель Директора НАБУ не подписывал. Также в это время он не находился ни в командировке, ни в отпуске, как об этом упоминалось в журналистском расследовании", – говорится в заявлении.

НАБУ также возразило, что три года не расследовало дело о хищении средств "Харьковского бронетанкового завода". Детективы ведомства провели около 80 процессуальных и следственных действий, получили более 20 временных доступов, изъяли необходимые документы и допросили чиновников как частных компаний, так и государственного предприятия.

Антикоррупционное ведомство уверяет, что не "отсиживалось", а эти три года расследовало коррупцию в оборонной сфере, следствием чего стали привлеченные к ответственности топ-чиновники. Среди них НАБУ называет заместителя министра обороны, начальника бронетанкового управления Вооруженных Сил Украины, руководство Львовского бронетанкового завода, госкомпании "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав "Укроборонпрома". Все эти уголовные производства расследовали 11 детективов.

Кроме того, НАБУ опровергло тезис журналистского расследования о том, что выдавало оправдательные письма для различных фирм, которые якобы спонсирует "агент Шевченко".

"НАБУ никогда и никому не выдавало никаких оправдательных писем. И, в отличие от других правоохранительных органов, не закрыло ни одно уголовное производства по разоблаченным фактам коррупции в оборонной сфере", – сказано в сообщении.

НАБУ утверждает, что ни один из его сотрудников не брал взяток и чтобы подтвердить это законным путем, ведомство еще до выхода последней части сюжета о коррупции в оборонке начало служебное расследование.

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