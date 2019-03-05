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Скандал в оборонке Украины: НАБУ открыло на чиновников новое дело

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НАБУ после скандального расследования журналистов зарегистрировало еще одно уголовное производство по факту коррупции в оборонном комплексе Украины.

Его предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой), сообщили на странице Национального антикоррупционного бюро в Facebook.

"Ведомости внесены по факту завладения средствами госбюджета лицами из числа руководителей "Укрспецэкспорт" во время закупки деталей и комплектующих для авиатехники", – пояснили в бюро.

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Укрспецэксорт

Укрспецэксорт

Цензор.нет

В НАБУ также подчеркнули, что используемая в расследовании журналистов программы "Наші гроші" переписка не передавалась им как доказательство.

Напомним, что журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза.

Как писал OBOZREVATEL:

  • журналисты программы "Наші гроші" обвинили чиновников оборонной сферы Украины в организации незаконных поставок контрабандных деталей для военной техники с территории России.

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Место
Украина
Тег
Укроборонпром
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Zagorodny Vlad
Zagorodny Vlad
А старое дело где, 17 года которое? Cытник его уже успел слить, а сейчас новое для того же открывает? Или Сытник к Порошенко успел съездил и получил разрешение на "борьбу"?)
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