Скандал в оборонке Украины: НАБУ открыло на чиновников новое дело

НАБУ после скандального расследования журналистов зарегистрировало еще одно уголовное производство по факту коррупции в оборонном комплексе Украины.

Его предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой), сообщили на странице Национального антикоррупционного бюро в Facebook.

"Ведомости внесены по факту завладения средствами госбюджета лицами из числа руководителей "Укрспецэкспорт" во время закупки деталей и комплектующих для авиатехники", – пояснили в бюро.

Укрспецэксорт Цензор.нет

В НАБУ также подчеркнули, что используемая в расследовании журналистов программы "Наші гроші" переписка не передавалась им как доказательство.

Напомним, что журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза.

Как писал OBOZREVATEL:

журналисты программы "Наші гроші" обвинили чиновников оборонной сферы Украины в организации незаконных поставок контрабандных деталей для военной техники с территории России.

Сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский заявил,что подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.

Первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на время расследования дела о закупках армии.

Президент Украины Петр Порошенко уволил обвиненного в коррупционной схеме Олега Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО.

НАБУ открыло уголовное производство по факту использования для украинских БТР и ББМ стали неизвестного происхождения, которая не соответствует стандартам и не может именоваться броней.

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