Скандал в оборонке Украины: Гладковский пошел на резкие меры

Один из главных фигурантов журналистского расследования касательно коррупции в оборонном секторе Украины, сын бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.
Соответствующая информация обнародована на официальном сайте "Судебная власть".
Иск подан 4 марта в Подольский районный суд Киева. Ответчиками являются общественная организация "ТОМ 14", руководитель программы "Наші гроші" Денис Бигус и журналист-расследователь Леся Иванова.
Игорь Гладковский
tyzhden.ua
Гладковский также назвал расследование чисто политическим, якобы инициированным оппозиционными политсилами, обвинив олигарха Игоря Коломойского в спонсорстве проекта.
Отметим, посол США в Украине Мари Йованович, комментируя данные журналистов проекта Bihus.Info, призвала Украину рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного предела.
Ответил на обвинения НАБУ и один из фигурантов расследования, глава "Укроборонпрома" Павел Букин. Он заверил, что не получал "откатов" и не собирается уходить из должности, так как не считает себя виновным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Он также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.
Как стало известно, госпредприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн грн предоплаты по тайной сделке.
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