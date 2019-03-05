Скандал в оборонке Украины: Гладковский пошел на резкие меры

Один из главных фигурантов журналистского расследования касательно коррупции в оборонном секторе Украины, сын бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте "Судебная власть".

Иск подан 4 марта в Подольский районный суд Киева. Ответчиками являются общественная организация "ТОМ 14", руководитель программы "Наші гроші" Денис Бигус и журналист-расследователь Леся Иванова.

Игорь Гладковский tyzhden.ua

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Гладковский также назвал расследование чисто политическим, якобы инициированным оппозиционными политсилами, обвинив олигарха Игоря Коломойского в спонсорстве проекта.

Отметим, посол США в Украине Мари Йованович, комментируя данные журналистов проекта Bihus.Info, призвала Украину рассекретить гособоронзаказ до максимально возможного предела.

Ответил на обвинения НАБУ и один из фигурантов расследования, глава "Укроборонпрома" Павел Букин. Он заверил, что не получал "откатов" и не собирается уходить из должности, так как не считает себя виновным.

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