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Скандал в оборонке: суд решил судьбу задержанных из "Спецтехноэкспорта"

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Соломенский суд Киева избрал меру пресечения руководителям "Спецтехноэкспорта", которых подозревают в хищении 55 млн грн.

Так, два месяца в СИЗО проведет глава "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас, если не внесет залог в 7 млн грн, передает ТСН.

Бывшему руководителю компании Павлу Барбулу также избрали содержание под стражей с альтернативой залога почти в 2 млн грн.

Павел Барбул

Павел Барбул

Слово и Дело

Владислав Бельбас

Владислав Бельбас

Наші гроші

Еще один фигурант дела Денис Панасенко может внести 5 млн грн, или же будет ждать суда в СИЗО. Круглосуточный домашний арест выбрали Владимиру Муцинову.

Как сообщает OBOZREVATEL, 4 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало руководство ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав "Укроборонпрома", по подозрению в растрате 2,225 млн долларов.

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Место
Украина
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