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Скандал в оборонке: стало известно, где был сын Пашинского. Фото

4.2тЧитать материал на украинском

Сын народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского Антон, которого подозревали в бегстве из Украины, не выезжал за пределы Киева.

О "побеге" заявил накануне агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, связав его с недавним задержанием руководства "Спецтехноэкспорта".

В свою очередь Telegram-канал Newsroom обнародовал фото Антона Пашинского и подписал: "6 марта, вареничная "Катюша", Печерск, Киев. Директор департамента контрактов государственной компании "Спецтехноэкспорт" Антон Пашинский решает, как жить дальше после задержания чиновников предприятия".

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Скандал в оборонке: стало известно, где был сын Пашинского. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Сергей Пашинский
Место
Украина
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