Скандал в оборонке: стало известно, где был сын Пашинского. Фото

Сын народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского Антон, которого подозревали в бегстве из Украины, не выезжал за пределы Киева.
О "побеге" заявил накануне агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, связав его с недавним задержанием руководства "Спецтехноэкспорта".
В свою очередь Telegram-канал Newsroom обнародовал фото Антона Пашинского и подписал: "6 марта, вареничная "Катюша", Печерск, Киев. Директор департамента контрактов государственной компании "Спецтехноэкспорт" Антон Пашинский решает, как жить дальше после задержания чиновников предприятия".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Гладковский также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.
Как стало известно, госпредприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн грн предоплаты по тайной сделке.
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