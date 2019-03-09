Скандал в оборонке: Луценко рассказал, как Рогоза проник в "Укроборонпром"

Подозрение о неуплате налогов может быть предъявлено не только руководителю компании "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе, фигурирующему в скандале с коррупционной схемой в оборонном секторе, но и его предполагаемым соучастникам — сыну заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому и его бизнес-партнеру Виталию Жукову.

Об этом в интервью "Цензор.Нет" сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Однако он подчеркнул, что для этого нужно установить подлинность переписки, обнародованной в журналистском расследовании "Наші гроші", а также получить другие доказательства, поскольку этого юридически недостаточно для официальных подозрений.

Ни Жуков, ни Гладковський юридически не имеют отношения к "Оптимумспецдетали". Поэтому, как указал генпрокурор, неуплату налогов нельзя предъявить "друзьям и знакомым, которые делят деньги".

Андрей Рогоза "Наші гроші"

"В рамках этого дела мы видим переписки Рогозы и Жукова. Переписка Рогозы с Гладковским не существует. По крайней мере, мы не установили. Но переписка Рогозы и Жукова показывает нам осведомленность и Жукова, и Гладковского с тем, что делает Рогоза", — отметил генпрокурор.

По его словам, "с точки зрения человеческой логики все понятно: они соучастники". Однако, военной прокуратуре только предстоит довести подлинность переписки фигурантов скандала. В связи с этим телефоны чиновников и их предполагаемых компаньонов направлены на экспертизу в Киевский институт судебных экспертиз.

"В случае подтверждения подлинности я не исключаю, что могут быть другие подозрения, кроме Рогозы", — сказал Луценко.

"Теперь мы имеем документы, по которым видно, что Рогоза, уже подкреплен новыми знакомствами, активно пробивается на рынок "Укроборонпрома", — добавил он и указал на неточность в журналистских данных.

Так, Луценко сообщил, что компании "Оптимумспецдеталь" и "Ренал" имеют не 250, а 140 млн гривен оборота на торговле с госпредприятиями.

"Это не прибыли, не присвоение, это продали деталей на такую сумму. В 2015-16 годах "Оптимумспецдеталь" поставляла продукцию на 9 предприятий… но в структуре расходов "Оптимумспецдеталь" занимает лишь 3% от общих закупок", — продолжил он.

Луценко также подчеркнул, что в полномочиях Генеральной прокуратуры лежит вопрос неуплаты налогов с доходов фирм "Оптимумспецдеталь" и "Реналь", а "все остальное должно было делать НАБУ".

"Укроборонпром"

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