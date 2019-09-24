Скандал в "оборонке": чиновник попался на краже денег госпредприятия

Директор госпредприятия "Завод порошковой металлургии" закупал непригодное для предприятие оборудование, чем нанес ущерб на сотни тысяч гривен.
Как сообщает пресс-служба СБУ, руководитель неоднократно закупал для завода непригодно для эксплуатации оборудования по завышенным ценам.
"По заключению экспертизы, своими действиями чиновник нанес ущерб на 700 тысяч гривен уникальному предприятию, которое, в частности, предоставляет услуги военно-промышленному комплексу Украины", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, бывшему директору госпредприятия сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УКУ.
Отметим, что на сайте завода директором указан Адонин Александр Владимирович.
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Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии "Мотор Січ".
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