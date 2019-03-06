Коррупция в оборонке: агент НАБУ заявил о бегстве Пашинского, у него ответили

Агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко заявил, что народный депутат от "Народного фронта", глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский вместе с сыном выехали за пределы Украины.
Об этом он сообщил на странице в Facebook, связав их бегство с недавним задержанием руководства "Спецтехноэкспорта".
"Сын Пашинского работал именно в "Спецтехноэкспорте", а значит у кого-то сильно подгорает", - написал Шевченко.
Сергей Пашинский
24 канал
Также агент НАБУ отметил, что, по сообщению его друзей, межведомственная база "Аркан" действительно зафиксировала пересечение границы Украины.
При этом в комментариях под постом Антон Пашинский опроверг данные Шевченко.
"Фейк. Я в Киеве. И отец также. Внимательно изучайте свои "базы", - написал он.
Позже Сергей Пашинский сообщил в Facebook, что был в Коростыне, и опубликовал фото.
"Сегодня (6 марта. - Ред.) имел очень приятную возможность поздравить своих волшебных землячек с праздником 8 марта. Особенно приятно было поздравить свою подругу детства, одноклассницу Татьяну Адамчук, главного бухгалтера Коростенской больницы", - написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Гладковский также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.
Как стало известно, госпредприятие "Укроборонсервис", которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", заплатило Автосборочному заводу №2 компании "Богдан Моторс" 34,4 млн грн предоплаты по тайной сделке.
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