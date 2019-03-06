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Коррупция в оборонке: агент НАБУ заявил о бегстве Пашинского, у него ответили

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Агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко заявил, что народный депутат от "Народного фронта", глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский вместе с сыном выехали за пределы Украины.

Об этом он сообщил на странице в Facebook, связав их бегство с недавним задержанием руководства "Спецтехноэкспорта".

"Сын Пашинского работал именно в "Спецтехноэкспорте", а значит у кого-то сильно подгорает", - написал Шевченко.

Сергей Пашинский

Сергей Пашинский

24 канал

Также агент НАБУ отметил, что, по сообщению его друзей, межведомственная база "Аркан" действительно зафиксировала пересечение границы Украины.

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При этом в комментариях под постом Антон Пашинский опроверг данные Шевченко.

"Фейк. Я в Киеве. И отец также. Внимательно изучайте свои "базы", - написал он.

Коррупция в оборонке: агент НАБУ заявил о бегстве Пашинского, у него ответили

Позже Сергей Пашинский сообщил в Facebook, что был в Коростыне, и опубликовал фото.

"Сегодня (6 марта. - Ред.) имел очень приятную возможность поздравить своих волшебных землячек с праздником 8 марта. Особенно приятно было поздравить свою подругу детства, одноклассницу Татьяну Адамчук, главного бухгалтера Коростенской больницы", - написал он.

Коррупция в оборонке: агент НАБУ заявил о бегстве Пашинского, у него ответили

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Сергей ПашинскийЕвгений Шевченко
Место
Украина
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Фашист Пашлинскый не жилец. Его либо грохнут майдауны, когда тот начнет рассказывать правду об их отстреле, либо грохнут обычные украинцы с Донбасса,
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Когда запахло жаренным это поморанчевое говно легло в больничку. Обосралось как последний сцыкун.
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Иллич Леонид
Иллич Леонид
Пашинских на нары.
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