Скандал со взяткой для протеже Трубы: арестован еще один фигурант

Предпринимателя, который был пособником экс-начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины в коррупционном скандале с $75 тыс., также взяли под стражу.

Соответствующее решение было принято 5 декабря следственным судьей Высшего антикоррупционного суда. Альтернативой содержания под стражей определен залог в размере 576 300 гривен, сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

"Задержанный подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 190 (мошенничество), частью 2 статьи 15, частью 4 статьи 27, частью 4 статьи 369 (пособничество в предоставлении неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Коррупция UA.NEWS

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря детективы НАБУ задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и "правую руку" главы ГБР Игоря Щербину на получении $75 тысяч взятки. Оказалось, что эта сумма является лишь половиной от обещанной за закрытие дела в ГБР.

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