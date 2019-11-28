Бил головой об стену на глазах у детей: в Украине вспыхнул скандал из-за священника

Жена тернопольского священника заявила в полицию на своего супруга. Батюшка якобы бил ее по голове на глазах у детей. К тому же он, по словам женщины, психически болен – страдает игроманией.

В епархии же "божьего служителя" ни в чем не подозревали."Батюшка как батюшка", – заявили церковные чиновники.

О том, как из-за конфликтов и насилия в семье священника вспыхнул настоящий скандал – читайте в материале OBOZREVATEL.

Протокол на батюшку

Батюшка живет вместе с женой и двумя детьми в селе Викторовка Тернопольской области. Скандалы в семье продолжаются уже не первый год. Участковый дважды составлял протокол на святого отца, но безрезультатно.

"Последний протокол составили две недели назад, передали его в суд. Жене дали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Она прошла ее, и побои подтвердились. Она уже написала заявление, данные внесены в Реестр досудебного расследования", – говорит спикер полиции Тернопольщины Сергей Крета.

Церковь в селе Викторовка TV-4

А вот с самим священником полицейские пока поговорить не могут, его нет дома. "Мы пока не можем поговорить с ним, поскольку тут его нет, по словам супруги он уехал к родителям во Львовскую область", – пояснил OBOZREVATEL Крета.

Супруга священника рассказала, что ее муж жестоко к ней относится. В последний раз он хватал ее за волосы и бил головой об стенку. При этом спрашивал маленького ребенка: "Ты любишь маму?".

Супруга священника утверждает, что муж ее бьет TV-4

К тому же, по словам супруги, священник давно страдает игроманией, делает ставки, проигрывает, а долги за него приходится отдавать семье. Из-за этого и происходят все скандалы.

Сама такая

OBOZREVATEL удалось связаться с обвиняемым священнослужителем. Нам он представился отцом Владимиром. По его словам, причиной семейных ссор действительно были деньги, но в долг брал не он, а жена.

"Она сама играет, для этого набрала кредитов, вся в долгах. Она раньше работала в сфере кредитования. Из-за денег в основном у нас и происходили скандалы, но я ее не бил", – уверяет отец Владимир.

Село Викторовка на Тернопольщине TV-4

Почему он не подал на развод, мужчина поясняет тем, что по церковным законам не может этого сделать. "Я первым на развод подать не могу, потому что священник. Она может подать на развод, но не делает этого. Она хочет еще лишить меня родительских прав, чтобы я не имел доступа к детям. С ней разговаривать бесполезно, она очень нервная женщина. Чуть что, начинает скандалить и вызывает полицию", – говорит отец Владимир.

В ближайшее время священник планирует вернуться в село и продолжить службу в церкви. "Я буду там продолжать работать. А жена пусть ищет себе работу и живет", – говорит Владимир.

В церкви ждут решения суда

В Тернопольской епархии уже в курсе поведения священника. Говорят, что он в Викторовке служит лет 10-15, приехал сюда со Львовской области, и раньше за ним ничего такого не замечали.

"Священник как священник, никаких жалоб на него не было. Впервые такое о нем услышали. Но если его поведение подтвердится в полиции, если будет решение суда, то мы выгораживать его не будем. Будем судить его по своему церковному Уставу, и таким священникам не место тут", – сказал OBOZREVATEL протоирей епархии Борис Солтис.

С батюшкой в епархии пока тоже не беседовали. "Он уехал на Львовщину. Слышали, что он во всем обвиняет жену, якобы это она проигрывала деньги. Но мы ждем решения суда. После этого нас всех соберут, и будем уже сами принимать решение", – пообещал протоирей.

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