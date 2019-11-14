Скандал со "Слугой народа": за что из фракции могут исключить Скороход

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Анна Скороход попала в громкий скандал. Ее могут исключить из парламентской фракции.

Подробнее о скандале – в материале OBOZREVATEL.

Кто такая Анна Скороход

Из открытых источников известно, что 29-летняя Скороход имеет дипломы по специальности "Тележурналист, диктор и ведущий телепрограмм" и по специальности "Правоведение". В начале своей карьеры работала юристом.

На момент избрания народным депутатом Скороход занимала должность заместителя директора по организационно-правовым вопросам на ООО "Строительный комбинат "Прогрес Буд". Проживала в Борисполе.

Анна Скороход Скриншот видео

По информации Интерфакс-Украина, гражданский муж Анны Скороход – российский бизнесмен Алексей Алякин. Этот факт не афишируется, но этот секрет называют "секретом Полишинеля".

До января текущего года Анна Скороход числилась соучредителем строительной компании "Прогрес Буд", владельцем которой является ее гражданский муж Алякин. В статусе народного депутата она продолжает оставаться подписантом в этой компании, а также единственным учредителем строительной компании "Прогрес-41". Ее часть уставного капитала составляет 11 миллионов гривен.

Кто такой Алексей Алякин

Алексей Алякин – российский миллионер, бизнес-партнер скандального путинского олигарха Павла Фукса. Впервые о нем заговорили в сентябре 2018 года, когда он был задержан в статусе экс-владельца российского банка "Пушкино". Он разыскивался российским министерством внутренних дел по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Алякин был объявлен в федеральный розыск в сентябре 2015 года, а в ноябре того же года – в международный.

Алексей Алякин 112 Украина

С целью не допустить экстрадиции в РФ, защита Алякина делала упор на том, что тот – патриот Украины, который активно поддерживает Киев в конфликте на Донбассе. Они заявляли о том, что якобы он служил в добровольческих подразделениях "Аратта" и "Айдар", а также оказывал гуманитарную помощь участникам АТО.

Тем не менее, этому не нашлось никаких документальных подтверждений.

На сегодняшний день Алексей Алякин является учредителем двух юридических лиц, зарегистрированных в Киевской области. В еще одной компании он директор.

В чем суть скандала

Анна Скороход оформила своего гражданского мужа Алексея Алякина как своего помощника. Используя этот статус, он имел доступ в Верховную Раду, в частности, присутствовал на заседаниях Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

На одном из последних заседаний Комитета обсуждался вопрос анбандлинга (реструктуризации) "Нафтогаза Украины". Алякин пришел на заседание вместе со Скороход.

По неподтвержденной информации, после заседания Комитета он обращался к народным депутатам и предлагал им взятку за то, чтобы те провалили голосование по "Нафтогазу". 14 ноября Алякин был задержан. По версии Скороход, ее мужа задержали "в отместку за ее отказ голосовать за земельную реформу в Украине.

Эта информация стала известна главе парламентской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Он заявил, что в ближайшее время на заседание фракции будет вынесен вопрос об исключении Анны Скороход. По его словам, соответствующее заявление будет подано и в антикоррупционные органы.

Следует отметить, что, будучи членом фракции "Слуга народа", Скороход не раз действовала вразрез с решениями своей политсилы. Так, вопреки запрету на участие в программе "Голос народа", она приняла участие в эфире. Вместе с ней на эфир пришел и Алякин.

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