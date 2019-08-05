Скандал со сбитым Ил-76: генерал-майор Назаров внезапно уволился из ВСУ

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Назаров, приговоренный к семи годам лишения свободы за гибель украинских военных в сбитом на Донбассе Ил-76, внезапно подал рапорт об увольнении из армии по собственному желанию.

О своем решении он лично сообщил в комментарии "Громадському". Напомним, что после вынесения приговора Назаров обжаловал его в апелляционной инстанции и продолжал службу.

"Я подал рапорт об увольнении по собственному желанию, и жду решения Генерального штаба и Министерства обороны. Это связано с судебным делом. Решил сосредоточить усилия именно на уголовном производстве, работе в судах, борьбе. И моя цель, чтобы, наконец, от слова перешли к делу, и правосудие было правосудным, и чтобы приговоры соответствовали закону, а не были политически мотивированными или которые опираются на только общественный резонанс", – рассказал генерал-майор.

Виктор Назаров "Громадське"

Он считает, что приговор Павлоградского суда о семи годах лишения свободы незаконный. Так, защита генерал-майора настаивала на исследовании выводов экспертных учреждений во Львове и Киеве, поскольку убеждена, что между результатами двух экспертиз, проведенных в феврале и в мае 2015 года, есть разногласия.

"В 2017 году мы подали апелляцию. Она продолжалась в течение года, апелляционная инстанция прислушалась к нашим аргументам – назначила повторную экспертизу. Она продолжалась фактически девять месяцев. Из-за ликвидации Апелляционного суда Днепропетровской области и образования Днепровского апелляционного суда, апелляционную жалобу теперь рассматривает коллегия судей в новом составе", – пояснил Назаров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорт Луганска террористами из ПЗРК был сбит Ил-76, на борту которого находились 49 украинских военнослужащих, все они погибли.

На скамье подсудимых оказался генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба АТО. Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.

27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения.

Судья Мелитопольского районного суда Запорожской области Юлия Горбачева 16 апреля отказала вдове и семилетней дочери командира Ил-76, сбитого российскими террористами в 2014 году, в установлении юридического факта гибели их мужа и отца – подполковника Александра Белого – в результате вооруженной агрессии России против Украины.

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