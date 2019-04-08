Скандал с листовками против Зеленского: кто виноват

В центре Киева в воскресенье, 7 апреля, полиция задержала общественного активиста движения "Відсіч" Леонида Овчаренко из-за листовок против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского "СТОП Зе Реванш".

Это вызвало бурный резонанс в сети. Некоторые заговорили о превышении полномочий полиции, а вот другие советуют лучше читать букву закону. Что именно произошло в центре Киева и кто виноват — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В центре Киева активист распространял листовки против кандидата Владимира Зеленского.

Молодой человек является представителем националистической организации “Відсіч”;

На место прибыла полиция, задержала парня и увезла в райотдел для составления админпротокола;

Такая ситуация вызвала ажиотаж в сети.

Кто и зачем выступал против Зеленского?

Общественный активист Леонид Овчаренко в воскресенье, 7 апреля, прямо в центре Киева на Майдане Независимости устроил акцию против кандидата в президенты Владимира Зеленского. Активист напечатал листовки с призывом “СТОП Зе Реванш” и раздавал их прохожим.

Через некоторое время к нему подошли сотрудники полиции и попросили Овчаренко не проводить незаконную агитацию, тот в свою очередь отказался. В ответ правоохранители доставили парня в Шевченковский райотдел полиции.

Через несколько часов Овчаренко отпустили. Как сообщил сам активист в Facebook, 10 апреля его будут судить за "злостное неповиновение и предвыборную агитацию. "Фух. Отпустили. Суд будет в 10:00 в Шевченковском районном суде. Две статьи: злостное неповиновение и предвыборная агитация", — отметил Овчаренко.

В своем буклете активист навел 11 пунктов, которые, по его мнению, свидетельствуют о пророссийском реванше Владимира Зеленского.

Сам Леонид Овчаренко является членом организации “Відсіч”, которая была создана как реакция на политику экс-президента Виктора Януковича в 2010 году.

“По информации активистов, после президентских выборов 2010 года, на которых победил Виктор Янукович, патриоты и неравнодушные граждане, которые ранее участвовали в протестных кампаниях, решили собраться и обсудить общественно-политическую ситуацию, которая сложилась в Украине, и возможные последствия и опасности от новой власти. На собрание также были приглашены друзья, знакомые, участники различных организаций”, — говорится на сайте “Відсіч”.

Во время нынешней президентской кампании организация активно агитирует против кандидата Владимира Зеленского. На странице в Facebook неоднократно появляются публикации, где так или иначе активисты выступают против кандидата в президенты. Интересен и тот факт, что агитация против началась после первого тура голосования.

Публикации на странице организации https://www.facebook.com/vidsich

Публикации на странице организации https://www.facebook.com/vidsich

Публикации на странице организации https://www.facebook.com/vidsich

Публикации на странице организации https://www.facebook.com/vidsich

Кто виноват?

Версия Национальной полиции следующая — утром правоохранители получили сообщение о проведении незаконной агитации на Майдане Независимости. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и участковые офицеры полиции. Активиста на месте предупредили, что такая деятельность незаконна, а затем пригласили в райотдел для составления админнаказания. Правда, он от этого отказался.

В результате мужчину, 1987 года рождения доставили в отделение, где составили административные протоколы по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) и ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По мнению юриста-криминолога Анны Маляр, в этом случае надо разбираться отдельно.

"По мнению полиции, Овчаренко совершил как минимум два правонарушения. Что касается агитации, она или нет на открытке — должна решить лингвистическая экспертиза. Кроме того, нам не известно где и как совершались эти действия. Если, допустим, экспертиза покажет, что это агитация, то тогда надо ответить на вопрос — не было ли нарушено установленные законом формы, место и время агитации.

Можем также предположить, что это не агитация, а способ проявления свободы мысли и слова. Но у нас остается еще "неповиновение". Что это за правонарушения и при каких обстоятельствах, по мнению полиции, это произошло. Скажем, полиция просила документы для проверки, полиция запрещала проводить действия по листовкам? Какому требованию полицейского не подчинился задержанный?", — пояснила OBOZREVATEL Маляр.

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