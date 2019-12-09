Скандал с взяткой для протеже Трубы: суд принял новое решение

Фигуранты дела о мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства – бывший начальник Главного следственного управления ГПУ Игорь Щербина и его пособник – вышли под залог.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает "Украинская правда". Напомним, что Щербина был коллегой экс-директора ГБР Романа Трубы еще со времен работы в прокуратуре.

"Экс-чотрудник ГПУ внес залог еще в пятницу, а предприниматель – в понедельник (9 декабря)", – сказала Чемерис.

Соратник Трубы и его пособник вышли под залог

Отмечается, что таким образом за Щербину внесли залог чуть больше 2 миллионов гривен, а за предпринимателя (по данным СМИ, это Валентин Шевченко) – 576 тысяч гривен, которые накануне приговорил Высший антикоррупционный суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря детективы НАБУ задержали ексначальника Главного следственного управления ГПУ и "правую руку" головы ГБР Игоря Щербину на получении $75 тысяч взятки. Оказалось, что эта сумма является лишь половиной от обещанной за закрытие дела в ГБР.

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