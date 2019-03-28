Скандал с вмешательством НАБУ в выборы США: ГБР начало расследование

Государственное бюро расследований начало следственные действия по факту возможной причастности главы НАБУ Артема Ситника к вмешательству в выборы президента США.

Об этом заявил на брифинге в четверг, 28 марта, директор ГБР Роман Труба, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается возможного влияния руководителя НАБУ на выборы президента США. Уголовное производство по этому факту зарегистрировано сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и зарегистрировано недавно. Мы только начинаем следственные действия в этом уголовном производстве", – пояснил он. От комментариев Труба отказался.

Новости Вмешательство России в выборы в США доказано

Артем Сытник 24tv.ua

Роман Труба dbr.gov.ua

Отметим, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил об открытии уголовного дела против Сытника 14 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины Борислав Розенблат заявил, что глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник мог вмешиваться в избирательный процесс президента США в 2016 году в пользу кандидата Хиллари Клинтон.

Вскоре глава США Дональд Трамп перепостил в Twitter статью, в которой идет речь о том, что НАБУ якобы помогало штабу Хиллари Клинтон дискредитировать Пола Манафорта, который является бывшим главой избирательного штаба Трампа.

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