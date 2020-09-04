Глава украинской разведки предупредил о смертельной опасности вокруг скандала с "вагнеровцами"

Глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк заявил, что дискуссия вокруг спецоперации по поимке "вагнеровцев" в Беларуси происходит в угрожающем русле для нацинтересов и безопасности.

Скандал с якобы отменой спецоперации украинских силовиков Кондратюк прокомментировал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 4 сентября. Трансляция эфира велась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Валерий Кондратюк. Скриншот видео

Военный напомнил, что Украина находится под вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации, в том числе – информационной.

Кондратюк назвал информацию "способом №1 активного воздействия, вмешательства непосредственно в наше государство".

"Сама дискуссия на эту тему носит смертельную угрозу для сотрудников разведывательных органов и специальных служб", – сказал глава контрразведки.

Он пояснил, что любое "неосторожное слово" может быть проанализировано врагом и использовано против Украины.

"Я считаю, что публичное обсуждение разведывательных органов – невозможно. Во всех демократических странах эта тема является закрытой", – подчеркнул Кондратюк.

Он добавил, что втягивания спецслужб в политической дискуссии "угрожает национальной безопасности Украины".

Запись эфира:

Как сообщал OBOZREVATEL: