Глава украинской разведки предупредил о смертельной опасности вокруг скандала с "вагнеровцами"
Глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк заявил, что дискуссия вокруг спецоперации по поимке "вагнеровцев" в Беларуси происходит в угрожающем русле для нацинтересов и безопасности.
Скандал с якобы отменой спецоперации украинских силовиков Кондратюк прокомментировал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 4 сентября. Трансляция эфира велась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Военный напомнил, что Украина находится под вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации, в том числе – информационной.
Кондратюк назвал информацию "способом №1 активного воздействия, вмешательства непосредственно в наше государство".
"Сама дискуссия на эту тему носит смертельную угрозу для сотрудников разведывательных органов и специальных служб", – сказал глава контрразведки.
Он пояснил, что любое "неосторожное слово" может быть проанализировано врагом и использовано против Украины.
"Я считаю, что публичное обсуждение разведывательных органов – невозможно. Во всех демократических странах эта тема является закрытой", – подчеркнул Кондратюк.
Он добавил, что втягивания спецслужб в политической дискуссии "угрожает национальной безопасности Украины".
Запись эфира:
Как сообщал OBOZREVATEL:
первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава ОПУ Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию Службы безопасности с задержанием "вагнеровцев" якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК "Вагнера" Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации.
В СБУ назвали фейком данные о якобы спецоперации с наемниками ЧВК. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.