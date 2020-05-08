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8 мая • обновлено в 09:12
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Скандал с "Укрзалізницей": в Кабмине пообещали урезать зарплаты топ-менеджеров

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В ответ на результаты аудита "Укрзалізници", выявившего злоупотребления на сумму порядка 12 миллиардов гривен, в Министерстве инфраструктуры Украины ожидают громких дел.

Об этом в эфире ObozTV заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. "Сейчас мы отрабатываем эти вещи. Думаю, там будут определенные и управленческие решения, и, возможно, какие-то громкие дела, на что мы, собственно, и рассчитываем. А там уж как отработают правоохранители", – сказал он.

По мнению министра, поскольку топ-руководители "Укрзалізници" работают на контрактной основе, не следует спешить с выводами. "Это все надо выучить более детально", – убежден он.

В то же время чиновник заявил, что считает неправильным огромный дисбаланс между зарплатами топ-руководителей и рядовых работников.

Зарплаты топ-менеджеров "Укрзалізници" могут урезать – министр

Зарплаты топ-менеджеров "Укрзалізници" могут урезать – министр

"Даже когда мы говорили об оптимизации численности на "Укрзалізнице", в первую очередь, мы всегда говорили про центральные аппараты. Лучшие работники должны работать, но точно не должно быть больших штатов с завышенными заработными платами", – подчеркнул чиновник.

Отвечая на вопрос, планируют ли в Министерстве пересмотреть зарплаты топ-менеджмента "Укрзалізници", Криклий сказал: "Она уже пересмотрена на период карантина. В дальнейшем, я считаю, она может быть понижена, но в привязке к результатам. У каждого должна быть привязка к его личному KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности, – Ред.), за который он может получать деньги".

"Мы должны защищать интересы людей базовых профессий и поддерживать их - каждого машиниста, стюарда, бортпроводника, работника ремонтного депо", – подчеркнул министр.

Напомним, Государственная аудиторская служба сообщила о том, что на "Укрзалізници" выявили нарушений на сумму 11,8 миллиарда гривен за период с января 2018 года по сентябрь 2019 года. В частности, зафиксирован колоссальный дисбаланс между зарплатами топ-менеджеров и рядовых работников. Средняя месячная зарплата первых составляла порядка 470 тысяч гривен, вторых – порядка 10 тысяч гривен.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владислав Криклий сообщил о том, что в Министерстве рассчитывают, что "Укрзалізниця" получит 4-5 млрд гривен финансовой поддержки за счет средств, которые Украина выиграла в международных судах у "Газпрома".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Прямая трансляция Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Скандал вокруг "Укрзалізниці" Итоги
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця Министерство инфраструктуры
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