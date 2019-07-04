Поиздевались над туристом? Пограничники ответили на громкий скандал в Киеве

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) начала служебное расследование по поводу законности депортации гражданина Пакистана Джахангира Афзаля.

"Вчера, 3 июля, после того как был выявлен указанный пост в Facebook, главой Службы было назначено служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства и проверить, отвечает ли эта информация действительности", – сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГПСУ.

"Если какие-то факты или информация, указанная в данном посте пользователя, будет подтверждена по результатам служебного расследования, военнослужащие, виновные в этом, будут привлечены к ответственности", – добавили в пресс-службе.

Jahangir Afzal Facebook Артемий Сурин

Отвечая на вопрос, может ли в таком случае гражданин Пакистана рассчитывать на компенсацию финансовых потерь, которые он понес, в ГПСУ сказали: "В ходе служебного расследования будут устанавливаться в том числе и суммы затрат гражданина Пакистана, о которых писал пользователь Facebook, пока о возможности компенсации говорить рано".

В то же время в пресс-службе обратили внимание на описание "обезьянника" - небольшой комнаты, где содержали гражданина Пакистана. "Это преувеличение. В международном аэропорту "Борисполь" были созданы нормальные условия не только для лиц, пересекающих границу, но также для соответствующих служебных целей – таможни, пограничной службы и так далее".

Как писал OBOZREVATEL, 3 июля в Facebook появился пост украинского бизнесмена, телеведущего и основателя движения ONE LIFE Артемия Сурина о том, что 31 мая веб-дизайнер и владелец туристической компании Jahangir Afzal столкнулся с неуважительным отношением к себе со стороны работников Госпогранслужбы. Иностранец был депортирован, несмотря на наличие визы и всех необходимых документов.

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