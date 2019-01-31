''Новый ТРЦ вместо памятника'': экс-зять Черновецкого хочет изуродовать центр Киева

Сгоревший во время масштабного пожара в Киеве бывший Центральный гастроном могут превратить в торговый центр. Такое решение уже внесено в новую архитектурную концепцию. Здание в историческом центре столицы приглянулось отдельным бизнесменам, в частности бывшему зятю экс-мэра Леонида Черновецкого Вячеславу Супруненко.

Почему, несмотря на общественный протест и здравый смысл, на Хрещатике может появиться ТРЦ — в материале OBOZREVATEL.

Странный поджог в центре Киева

20 июня 2017 года на улице Хрещатик 40/1 произошел масштабный пожар. По официальной версии полиции, в здании бывшего Центрального гастронома из-за замыкания проводки произошло возгорание. Пожар охватил 1000 квадратных метров. На тушение понадобилось более 5 часов и сотня пожарных. К счастью, никто не пострадал.

По результатам ЧП правоохранители провели расследование и пришли к выводу — всему виной обычное короткое замыкание, речь об умышленном поджоге не идет.

УН

УН

УН

"В соответствии с выводами металлографической экспертизы, оплавление остатков электрических проводников возникло из-за короткого замыкания. Принято решение о закрытии указанного уголовного производства", — сообщил ранее OBOZREVATEL начальник Шевченковского управления полиции Герман Приступа.

Правда, еще на тот момент отдельные эксперты выразили сомнения в подлинности расследования. Дело в том, что для специалиста сымитировать замыкание не проблема. Организовываются оплавленные провода на самом видном месте, после этого рядом разливается горючая смесь и поджигается.

При этом сам факт поджога определить можно, но для этого требуются специальные экспертизы и тщательное изучение всех обстоятельств. Ведь полностью скрыть все улики достаточно сложно. В этом случае, вероятно, в полиции решили замять дело.

Кто замешан

Здание по улице Хрещатик 40/1 является памятником истории и архитектуры с 2009 года. История постройки тянется еще с середины 19 века. В свое время в здании находился небольшой отель, больше известный как “номера Коне”. Также на территории располагался офис известной американской швейной компании “Зингер”.

По окончанию Второй мировой войны, на месте был обустроен Центральный гастроном, ставший своеобразной визиткой Хрещатика и центра столицы. В начале 2000-х, правда, он закрылся, а само здание пустовало.

Центральный гастроном, 1930-е гг. Укринформ

С того времени его искусственно доводили до ужасного состояния. Как считают активисты, это было сделано специально, чтобы построить торговый центр. Дело в том, что на этом месте планируют возвести 12-ти этажный торгово-развлекательный комплекс, который едва ли хорошо впишется в главную улицу.

Более того, как пишет издание 44.ua, решение прошло Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия. Там решили, что историческое здание можно реконструировать под ТРЦ.

Кому же выгодно такое строительство? Ранее OBOZREVATEL уже писал, что за скандальным пожаром может стоять бывший зять экс-мэра Леонида Черновецкого Вячеслав Супруненко. По данным департамента культуры КГГА, собственником данного здания является ООО "АБ Інвестиції та розвиток".

Однако в апреле 2015 года эта компания взяла ипотеку в размере 100 млн грн под 21% годовых у "Асвіо Банк". В качестве обеспечения обязательств по займу банку было передано здание бывшего Центрального гастронома вместе с участком. Бенефициарным собственником "Асвіо Банк" является Супруненко.

Сейчас же в Киевской городской государственной администрации дано распоряжение реконструировать здание. Что будет дальше? Вопрос остается открытым.

"Уже вскоре будут начаты противоаварийные и реставрационные работы. Таки есть социально ответственные представители бизнеса, которым не безразлично наш город, наше историческое и культурное наследие. Я бы советовал поторопиться и другим частным владельцам памятников. Поскольку вскоре Верховная Рада усилит ответственность за доведение до разрушения памятников, и штрафами в полторы тысячи гривен уже не отделаться", — прокомментировал ситуацию директор Департамента Александр Никоряк.

OBOZREVATEL пристально следит за ситуацией вокруг здания по улице Хрещатик 40/1. Поэтому мы отправили официальный запрос в КГГА с просьбой разъяснить дальнейшее будущее данного объекта.

Местным властям стоит обратить внимание на историческую визитку Киева, довести реконструкцию до логичного завершения и запретить строительство ТРЦ.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!