Скандал с Siemens в Крыму: Россия похвасталась использованием санкционной турбины

Россия провела в оккупированном ею Крыму первое испытание турбины Siemens, которая была установлена в нарушение европейских санкций.

Как сообщает Reuters, россияне вопреки санкциям установили в Крыму четыре турбины без ведома немецкой компании-производителя.

В Министерстве энергетики РФ заявили, что новая турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи Симферополя.

При этом ранее эксперты заявляли, что России будет трудно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens.

Однако, как информирует издание, россияне все больше приближаются к тому, чтобы начать успешно использовать турбины для изготовления электроэнергии для аннексированного Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно корпорация Siemens попала в российскую ловушку.