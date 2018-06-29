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Скандал с Siemens в Крыму: Россия похвасталась использованием санкционной турбины

1.1тЧитать новость на украинском

Россия провела в оккупированном ею Крыму первое испытание турбины Siemens, которая была установлена в нарушение европейских санкций.

Как сообщает Reuters, россияне вопреки санкциям установили в Крыму четыре турбины без ведома немецкой компании-производителя.

В Министерстве энергетики РФ заявили, что новая турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи Симферополя.

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При этом ранее эксперты заявляли, что России будет трудно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens.

Однако, как информирует издание, россияне все больше приближаются к тому, чтобы начать успешно использовать турбины для изготовления электроэнергии для аннексированного Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно корпорация Siemens попала в российскую ловушку.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Объект
Siemens
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