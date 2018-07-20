Скандал с "Широким ланом": в Минобороне заявили о диверсии

Министерство обороны разорвало контракт со строительной компанией "Рост", которая должна была построить казармы в учебном центре Вооруженных сил Украины "Широкий лан".

Об этом рассказал заместитель начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец, обвинив застройщика в диверсии. Об этом сообщает "Укринформ". Минобороны приняло такое решение после совещания с руководством компании.

"Назначена проверка по каждому из объектов и по результатам которых будут выставлены штрафные санкции", - отметил Чергинец.

По его словам, компания будет внесена в "черный список" из-за систематического нарушения договоренностей.

"Действия компании "Рост" в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины можно расценивать как диверсию. Она создала предпосылки, которые могут привести к срыву сроков завершения и передачи объектов в эксплуатацию военными частями", - добавил Чергинец.

Он также заявил, что материалы по застройщику будут переданы в правоохранительные органы. Минобороны заключило договоры со строительной компанией примерно на 300 млн гривен.

"В частности, 232 млн грн - это сумма, которая шла на строительство инфраструктуры в "Широком Лане"; 31 млн - это строительство казарм улучшенного типа в Одессе; 12 млн - это строительство казарм в Николаеве; 15 млн шло на строительство учебного центра в Бердичеве и 2 млн - на строительство столовой в "Десне", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году на полигоне "Широкий лан" бойцы ВСУ устроили бунт против нечеловеческих условий прохождения службы. Вспыхнувший скандал получил широкий резонанс в обществе.

Кроме того, уже в марте 2018 года вокруг "Широкого Лана" разгорелся новый скандал из-за того, что лагерь солдат ВСУ утонул в болоте.

Кроме того, 13 марта на полигоне произошел пожар, в результате чего погиб один и пострадали семь военнослужащих. Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщал, что это могло произойти из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Эту версию подтвердил и начальник пресс-центра командования сухопутных войск ВСУ Иван Арефьев. Военная прокуратура Украины держала на контроле ход расследования.