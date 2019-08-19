Скандал с Пореченковым на Донбассе: в сети нашли "вдохновившую" актера женщину

Российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году стрелял по украинским военным на Донбассе, сравнили с советской певицей.

В сети всплыло фото с уроженкой Эстонии Анне Вески, которая подобным образом "отличилась" в боевых действиях. Показательный момент вспомнили в телеграм-канале Kotsnews.

Так, в 1986 году Вески побывала в Афганистане, где выступила перед советскими солдатами, а также "засветилась" с оружием.

"Вески в Афганистане изящно постреливает в сторону душманов. Вот кого косплеил Пореченков в ДАПе", - сказано в сообщении.

Вески и Пореченков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер сравнил события в современной России с периодом гитлеровской Германии.

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