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Скандал с Пореченковым на Донбассе: в сети нашли "вдохновившую" актера женщину

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Российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году стрелял по украинским военным на Донбассе, сравнили с советской певицей.

В сети всплыло фото с уроженкой Эстонии Анне Вески, которая подобным образом "отличилась" в боевых действиях. Показательный момент вспомнили в телеграм-канале Kotsnews.

Так, в 1986 году Вески побывала в Афганистане, где выступила перед советскими солдатами, а также "засветилась" с оружием.

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"Вески в Афганистане изящно постреливает в сторону душманов. Вот кого косплеил Пореченков в ДАПе", - сказано в сообщении.

Скандал с Пореченковым на Донбассе: в сети нашли "вдохновившую" актера женщину

Вески и Пореченков

Вески и Пореченков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер сравнил события в современной России с периодом гитлеровской Германии.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Михаил Пореченков
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Да сколько можно платить этот фейк ! Придурки вислоухие ! Пострелял он в молоко ! Какой мужик пострелять не любит ! Укрогабонцам можно любой фейк скормить .
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