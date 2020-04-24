Скандал с пленками брата Ермака: "претенденты" на госдолжности заявили, что не давали взяток

Фигуранты пленок с братом руководителя Офиса президента Денисом Ермаком отрицают, что давали взятки ему и его сообщникам за трудоустройство на госдолжности.

Все они отказались писать заявления о совершении преступления. Об этом со ссылкой на слова юристов криминалистов и информацию с ЕРДР сообщает "УП".

В частности, следствие установило трех человек, которые в августе-октябре 2019 года проводили собеседования с "претендентами" на должности в органах государственной власти и госпредприятиях. Речь идет о брате Ермака, а также о Дмитрии Штанько, который заявлял, что 16 лет проработал в органах внутренних дел, и внештатном сотруднике оперативного управления СБУ Сергее Шумском.

Фигуранты скандала с пленками брата Ермака заявили, что не давали взяток за трудоустройство на госдолжности

Расследователи изучили более 20 часов видеозаписей. На некоторых фрагментах во время таких "собеседований" слышны разговоры о взятках, однако никто на видео не обещал воздействовать на конкретных служащих для назначения на соответствующие должности.

Кроме этого, ни одного человека, который прошел "собеседование", так и не назначили на обсуждаемую должность. Но на одном из фрагментов видео зафиксировали даже конфликт с человеком, который требовал вернуть деньги за невыполнение обещанного, что указывает на вероятное завладение имуществом путем обмана.

"Трое фигурантов записей предоставили противоположные по смыслу показания, двое из них дали интервью журналистам, придав огласке сведения досудебного расследования без разрешения. Правоохранителям так и не удалось выяснить, осуществлялась ли съемка законно. В частности, не удалось подтвердить сотрудничество фигурантов видеозаписей на момент их проведения с правоохранительными органами", – говорится в сообщении.

Хотя с видео можно четко установить, кто его снимал, во время допросов люди, которые осуществляли съемку, отрицали этот факт. Также лица, которые приходили на "собеседования", отказались подавать заявления о преступлении и заверили, что не давали денег фигурантам за соответствующие "услуги".Как сообщал OBOZREVATEL, в расследовании дела о "пленках Ермака" изменена квалификация, материалы переданы в Национальную полициу.