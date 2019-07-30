Скандал с Окружным админсудом: Вовка и Ко вызвали в Генпрокуратуру

Генеральная прокуратура Украины вызвала четырех судей Окружного административного суда Киева для вручения подозрений.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган, глава суда Павел Вовк, а также судьи Евгений Аблов, Игорь Погребниченко и Иван Шепитко вызваны для процессуальных действий - вручения подозрения и допроса.

Они должны прийти в ГПУ 2 августа в 14:00. По словам Сарган, в четверг, 1 августа, генпрокурор Юрий Луценко проведет слушание по данному делу.

Павел Вовк sud.ua

facebook.com/LarysaSargan

facebook.com/LarysaSargan

facebook.com/LarysaSargan

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро Украины 26 июля устроило обыски в здании Окружного административного суда Киева (ОАСК). Следственные действия проходят в рамках дела о возможных уголовных нарушениях главы суда и его судей относительно участников Евромайдана. Также расследуется давление главы суда на членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Также накануне журналист обвинил украинскую власть в том, что она фактически не замечает скандал вокруг Вовка, который ранее признавал национализацию ПриватБанка незаконной, блокировал работу НАБУ, пытался сорвать судебную реформу и заблокировать работу Высшей квалификационной комиссии судей.

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