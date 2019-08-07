Скандал с Окружным админсудом: ГПУ устроила 7-часовой допрос Денисовой

Генеральная прокуратура в среду, 7 августа, допросила в качестве свидетеля уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. "Денисова пришла на допрос в 9:45, в 17 часов он завершился", – уточнил он.

Спикер ГПУ отметил, что следователь не дал разрешение называть дело, в которой вызвали Денисову.

Однако, как следует из повестки, обнародованной на сайте ГПУ, речь идет об уголовном производстве по фактам возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями Окружного административного суда Киева.

На уточняющий вопрос, планируются ли еще допросы Денисовой, Лысенко ответил: "Мы не исключаем, что следователь примет решение допросить ее, если возникнет такая необходимость".

Людмила Денисова facebook.com/denisovaombudsman

Напомним, дело Окружного административного суда Киева прогремело на всю Украину после того, как 26 июля НАБУ пришло в его стены с обысками.

Причиной этого стали возможные нарушения судей, который вели дела против участников Евромайдана, а также давление главы суда Павла Вовка на членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Как выяснилось, Вовк организовал целую схему, чтобы избежать профоценивания в ВККС. Он поручил адвокату подать на членов комиссии иски в свой же суд, чтобы устроить конфликт интересов. Кроме этого, Вовк судебными решениями прекратил срок полномочий некоторых членов комиссии.

Скриншот

Скриншот

Махинации главы суда попали на пленку НАБУ и ГПУ, в результате чего 2 августа Вовку вручили подозрение в целом ряде преступлений: судью считают причастным к мошенничеству, халатности, незаконному препятствованию митингам во время Евромайдана, вынесению умышленно неправосудных решений, предложению или даче взятки.

Павел Вовк

Кроме него в деле фигурируют еще трое судей: Евгений Аблов, Игорь Погрибниченко и Иван Шепитко (Суворовский суд Одессы). Им также вручили подозрения и допросили.

Евгений Аблов ostannipodii.com

Игорь Погрибниченко blogs.pravda.com.ua

Иван Шепитко izbirkom.org.ua

После сообщения об объявлении подозрений Высший совет правосудия заявил, что будет обращаться в ГПУ по факту возможного вмешательства в деятельность судей ОАСК со стороны высших должностных лиц государства во время принятия решений по иску Игоря Коломойского.

Поясняется, что 24 и 25 апреля в ВСП пришли одинаковые сообщения о вмешательстве в работу от имени трех судей. Они сообщили, что 18 апреля в составе коллегии приняли решение в деле по иску Коломойского к Нацбанку, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Нацкомисии по ценным бумагам. Они признали национализацию незаконной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист обвинил украинскую власть в том, что она фактически не замечает скандал вокруг Вовка, который ранее признавал национализацию ПриватБанка незаконной, блокировал работу НАБУ, пытался сорвать судебную реформу и заблокировать работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся