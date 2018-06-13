"Отбивали друзья": появились новые подробности жестокого нападения ромов на подростка в Киеве

Конфликт с ромами, который произошел в Киеве около ж/д вокзала "Южный", получил продолжение. В полиции сообщили, что уже начали поиск людей, которые жестоко избили бутылкой 16-летнего Андрея Феночку.

Сам пострадавший в комментарии OBOZREVATEL рассказал, что на него с друзьями напала толпа ромов около 40 человек.

Следователь Соломенского управления ГУ Нацполиции в Киеве Альберт Сардарян рассказал нашим журналистам, что на сегодняшний день открыто уголовное производство по ст. 296 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Санкция предусматривает до четырех лет тюрьмы.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления лиц, причастных к данному преступлению. Также устанавливаются свидетели преступления", - рассказал он.

Следователь полиции Альберт Сардарян

Также в полиции сообщили, что изначально уголовное производство было открыто по ст. 125 УК (нанесение легких телесных повреждений), но потом статья была переквалифицирована на более "тяжкую".

Мама пострадавшего Юлия Попова рассказала OBOZREVATEL, что о нападении на сына узнала от медиков.

"Позвонили из больницы. Сказали, что нужно приехать, так как у сына травма головы и ему наложили семь швов. Считаю, что Андрею крупно повезло, если это можно назвать везением", - рассказала Юлия. По словам женщины, у ее сына проблемы со здоровьем.

"В нынешнем году Андрею поставили диагноз "гипертония", он три раза лежал в больнице с гипертоническими приступами. В таком состоянии и одного удара по голове может быть достаточно… А его во время нападения дважды ударили бутылкой по голове", - рассказала она.

Юлия Попова

По ее словам, спасти сына помогли друзья, которые были с ним в тот момент. Один парень бросился на тех, кто избивал Андрея, другой кинул камень. В результате ромы оставили Андрея и побежали за молодыми людьми.

"Таким образом удалось спасти моего сына", - рассказала Юлия.

Андрей Феночка

Андрей Феночка

Журналистам OBOZREVATEL Андрей Феночка рассказал детали происшествия. По его словам, он с друзьями отмечал день рождения товарища. Молодые люди отправились в супермаркет около железнодорожный вокзал "Южный". По дороге зажгли файер, в это время навстречу им двигалась группа ромов, которые тут же набросились на парней. По мнению Андрея, ромы могли принять его с товарищами за тех, кто ранее с молотками и топорами разгромил табор ромов.