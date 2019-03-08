Скандал с коррупцией в оборонке: важные фигуранты вышли на свободу под миллионные залоги

Главу госпредприятия "Спецтехноэкспорт" (входит в состав "Укроборонпрома") Владислава Бельбаса выпустили из Лукьяновского СИЗО под залог.
Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на данные "Спецтехноэкспорта". Напомним, руководство фирмы задержали по подозрению в растрате 2,225 млн долларов.
Под стражей, кроме Владислава Бельбаса, оказались также трое бывших должностных лиц госпредприятия, среди которых экс-руководитель Павел Барбул и другие фигуранты: Денис Панасенко и Владимир Муцинов.
Под залог вышли Барбул (2 млн гривен) и Панасенко (5 млн гривен). За Бельбаса заплатили наибольшую сумму — 7 млн гривен.
Владислав Бельбас
Наші гроші
Павел Барбул
Слово и Дело
Отметим, "Спецтехноэкспорт" — государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие, основанное правительством Украины в 1998 году. Основная сфера его деятельности — экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения.
Иллюстрация
Укроборонпром
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" узнали, что высокие чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которые Украина переплачивала в три-четыре раза.
Были названы также бешеные суммы "заработка" топ-чиновников в результате контрабанды и других "хитростей".
Несколько топ-чиновников "Укроборонпрома" отстранили от должностей.
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