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Скандал с коррупцией в оборонке: важные фигуранты вышли на свободу под миллионные залоги

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Главу госпредприятия "Спецтехноэкспорт" (входит в состав "Укроборонпрома") Владислава Бельбаса выпустили из Лукьяновского СИЗО под залог.

Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на данные "Спецтехноэкспорта". Напомним, руководство фирмы задержали по подозрению в растрате 2,225 млн долларов.

Под стражей, кроме Владислава Бельбаса, оказались также трое бывших должностных лиц госпредприятия, среди которых экс-руководитель Павел Барбул и другие фигуранты: Денис Панасенко и Владимир Муцинов.

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Под залог вышли Барбул (2 млн гривен) и Панасенко (5 млн гривен). За Бельбаса заплатили наибольшую сумму — 7 млн гривен.

Владислав Бельбас

Владислав Бельбас

Наші гроші

Павел Барбул

Павел Барбул

Слово и Дело

Отметим, "Спецтехноэкспорт" — государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие, основанное правительством Украины в 1998 году. Основная сфера его деятельности — экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения.

Иллюстрация

Иллюстрация

Укроборонпром

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
Лукьяновское СИЗОУкроборонпромскандалы
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Сергеев Игорь
Сергеев Игорь
А за буханку хлеба 5 лет без права залога. Слава Украине!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
"важные фигуранты вышли на свободу"!!!, бля! нам надо терпеть! а то Путин нападет!!
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