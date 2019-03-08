Скандал с коррупцией в оборонке: важные фигуранты вышли на свободу под миллионные залоги

Главу госпредприятия "Спецтехноэкспорт" (входит в состав "Укроборонпрома") Владислава Бельбаса выпустили из Лукьяновского СИЗО под залог.

Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на данные "Спецтехноэкспорта". Напомним, руководство фирмы задержали по подозрению в растрате 2,225 млн долларов.

Под стражей, кроме Владислава Бельбаса, оказались также трое бывших должностных лиц госпредприятия, среди которых экс-руководитель Павел Барбул и другие фигуранты: Денис Панасенко и Владимир Муцинов.

Под залог вышли Барбул (2 млн гривен) и Панасенко (5 млн гривен). За Бельбаса заплатили наибольшую сумму — 7 млн гривен.

Владислав Бельбас Наші гроші

Павел Барбул Слово и Дело

Отметим, "Спецтехноэкспорт" — государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие, основанное правительством Украины в 1998 году. Основная сфера его деятельности — экспортно-импортные отношения на мировом рынке продукции и услуг военного и двойного назначения.

Иллюстрация Укроборонпром

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" узнали, что высокие чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России. Фигуранты дела получали откаты с покупки деталей, за которые Украина переплачивала в три-четыре раза.

Были названы также бешеные суммы "заработка" топ-чиновников в результате контрабанды и других "хитростей".

Несколько топ-чиновников "Укроборонпрома" отстранили от должностей.

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