Скандал с коррупцией в оборонке: Гладковский назвал имя заказчика расследования

Сын экс-заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский, которого связывают с организацией коррупционной схемы в оборонном секторе Украины, заявил, что журналистское расследование против него и его отца может быть выгодно олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом Гладковский-младший сказал в эфире телеканала "Прямой". Он назвал данные, которые обнародовали журналисты программы "Наші гроші", чисто политическим проектом, инициированным оппозиционными политсилами.

"Вброс этой скомпилированной информации имеет полностью политический характер", — сказал он.

Игорь Гладковский Скриншот

"Все знают, что господин Коломойский серьезный спонсор и [Владимира] Зеленского, и [Юлии] Тимошенко, который абсолютно заинтересован в этом и является создателем этой истории", — уверяет Гладковський.

Отметим, Игорь Гладковский подал в суд на общественную организацию "ТОМ 14", руководителя программы "Наші гроші" Дениса Бигуса и журналиста-расследователя Лесю Иванову.

Как писал OBOZREVATEL:

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