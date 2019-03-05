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Скандал с коррупцией в оборонке: Гладковский назвал имя заказчика расследования

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Сын экс-заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский, которого связывают с организацией коррупционной схемы в оборонном секторе Украины, заявил, что журналистское расследование против него и его отца может быть выгодно олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом Гладковский-младший сказал в эфире телеканала "Прямой". Он назвал данные, которые обнародовали журналисты программы "Наші гроші", чисто политическим проектом, инициированным оппозиционными политсилами.

"Вброс этой скомпилированной информации имеет полностью политический характер", — сказал он.

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Игорь Гладковский

Игорь Гладковский

Скриншот

"Все знают, что господин Коломойский серьезный спонсор и [Владимира] Зеленского, и [Юлии] Тимошенко, который абсолютно заинтересован в этом и является создателем этой истории", — уверяет Гладковський.

Отметим, Игорь Гладковский подал в суд на общественную организацию "ТОМ 14", руководителя программы "Наші гроші" Дениса Бигуса и журналиста-расследователя Лесю Иванову.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
политика
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Был уже за яныка один белый и пушистый (Евгений Кушнарев). Этих бы туда же!
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
ЯКІ ТАМ ЗАМОВНИКИ !МОЖЛИВО ХВАТИТЬ ВЖЕ КРАСТИ !НЕ МОЖЕТЕ СКОТИ НАЇСТИСЯ ,ВСЕ ВАМ МАЛО І МАЛО .ВІЙНА ЙДЕ ,НАРОД ЖЕРТВУЄ ДЛЯ АРМІЇЇ ЗІ СВОЇХ НЕВЕЛИКИХ ДОХОДІВ .А ЦІ СКОТИНЯКИ БІЛЯ КОРИТА НЕ МОЖУТЬ НАЇСТИСЯ ,НА ПАЛЬ ЇХ ,НА БАЛАНДУ ,НА НАРИ !
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Сушко Максим
Сушко Максим
Неужели больше не за кого голосовать чем за Порошенко?
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